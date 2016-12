PP i Cs voten en contra d'aclarir els crims impunes del franquisme

Dijous, 29 de desembre de 2016 a les 11:45h

La Diputació de València farà costat a les associacions i la plataforma de suport a la querella argentina ‘des del municipalisme’ amb els vots dels grups progressistes



RedactaVeu / València.



Aquest matí està duent-se a terme el ple de la Diputació de València on, com ha informat aquest diari en l’edició de hui, ja s’ha tractat una moció per “discrepar” i “fer costat” els ajuntament que, juntament amb la Plataforma valenciana en suport de la querella argentina, volen que es faça justícia amb els crims impunes del franquisme.



La moció ha estat presentada per Rosa Pérez (EUPV), diputada de Memòria Històrica, qui, després del torn d’intervencions, ha rebut el suport dels grups polítics d’esquerra, és a dir, els vots a favor dels 17 diputats (PSPV-PSOE, Compromís, València en comú i EUPV) i els 14 vots en contra dels partits conservadors (PP i Cs)



El diputat del PP Miguel Bailach ha argumentar el vot en contra del seu partit afirmant que “no estem d’acord amb esmenar la fiscalia” espanyola, perquè “la llei és la que és”. Al seu parer, aquest fet empara la decisió de no intervenir en aquest assumpte.





Per la seua banda, el diputat de Compromís Xavier Rius ha demanat introduir una esmena a la moció, concretament en el lloc on es diu que la diputació es compromet a ajudar els ajuntaments jurídicament, on segons Rius “caldria afegir en les mesures de les possibilitats econòmiques de l’àrea”, ja que, “pot donar-se el cas que si les circumstàncies econòmiques no ho permeten, ens diguen que després de votar-ho no ho duem endavant”. En aquest sentit, Pérez ha acceptat l’esmena i ha retrucat el diputat del PP recordant-li que la moció pretén “mostrar la nostra disconformitat de no prendre declaracions a les persones torturades, per decisió de la fiscalia, perquè no vol que es parle d’això”, igualment ha afegit que “ací estem parlant d’acompanyar, des de la diputació i amb els ajuntaments, les associacions i persones que demanen justícia, un acompanyament des del municipalisme per poder dur endavant eixa tasca”, ha reblat contra l’argument dels conservadors de voler anar contra la divisió de poders entre el legislatiu i el judicial. Arribat aquest punt, Pérez també ha recordat que “el fiscal general de l’estat és un càrrec jeràrquic, on el màxim responsable marca una línia d’acció i tots han de seguir-la”, si més no, “ací volem mostrar la nostra disconformitat”.



Tanmateix, la diputada de Ciutadans Mari Carmen Peris ha seguit demanant i defenent la separació de poders “com fa el nostre partit” i ha invitat Pérez a votar el seu líder: “en les pròximes eleccions vote Albert Ribera” ha dit Peris, qui seguidament ha explicat que des de Cs “estem d’acord en el fons, però no en la forma: “en un exhort, el fiscal pot o no estar, qui ha de complir-lo és el jutge”, ha explicat a tenor de la negació de la fiscalia per demanar declaracions als familiars víctimes del franquisme. Així doncs, “votarem en contra tot i estar d’acord en alguns aspectes”.



En l’últim torn, Pérez ha volgut rebatre l’argument d’ambdós partits conservadors recordant que amb la moció “no estem dient que serem acusació popular, sinó que mostrarem la nostra disconformitat."



La votació de la moció s’ha saldat amb 17 vots a favor i 14 en contra.