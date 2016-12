El jutge processa Homs per la consulta del 9N

Dijous, 29 de desembre de 2016 a les 12:00h

Conclou que Homs va desobeir i prevaricar en “potenciar” la consulta del 9N malgrat la suspensió del TC

Els principals dirigents catalans ha donat suport al portaveu del PDECAT al Congrés, Francesc Homs, poc abans de la votació del seu suplicatori.

ACN / Madrid.



El jutge del Tribunal Suprem Andrés Palomo del Arco ha conclòs que el diputat del PDECAT i exconseller de la Presidència, Francesc Homs, va cometre un delicte de desobediència i prevaricació en “potenciar” la consulta del 9N malgrat la suspensió del Tribunal Constitucional (TC).



El magistrat tanca la instrucció i dóna un termini de deu dies perquè Fiscalia sol·licite si obre judici oral, arxiva les actuacions o, excepcionalment, demana alguna diligència complementaria. Segons la resolució del jutge, Homs no només no va suspendre les actuacions per desenvolupar la consulta sinó que la va “potenciar” tot i conèixer la suspensió. En aquest sentit, el jutge assegura que les actuacions d’Homs van ser “arbitràries, omissives i actives i contràries absolutament a la Constitució (sic)”.



Un dels indicis que apunta és la resposta d’Homs a la carta de T-Systems, empresa encarregada de la part informàtica, que preguntava si la suspensió del TC afectava la consulta.