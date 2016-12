El Consell congela per segon any consecutiu els preus de transport públic

Divendres, 30 de desembre de 2016 a les 00:00h

Redactaveu / València.



La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha decidit, per segon any consecutiu, mantenir els preus del transport públic en el seu objectiu de potenciar l'ús i afavorir així una mobilitat més sostenible i a l'abast de tots els ciutadans.



Així, per a l'any 2017 segueixen congelades les tarifes dels títols de transport integrats de l'Àrea de València en els serveis específics de MetroBus, així com les dels serveis públics de transport prestats per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), a través de Metrovalencia i TRAM d'Alacant, les del sistema TAM a Alacant i les del TRAM a Castelló, detalla l'administració autonòmica a través d'un comunicat.



Quant al servei de taxi, igualment es mantenen les mateixes tarifes que el 2016 en totes les àrees de prestació conjunta per als serveis de transport públic de viatgers en automòbils de turisme.



La Conselleria que dirigeix María José Salvador està fent grans esforços per a "potenciar l'ús del transport públic i afavorir la mobilitat de les persones", segons ha indicat el director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo.



D'aquesta forma, el bo de transport de 10 viatges amb dret a transbord i d'ús en la zona A de EMT i FGV-Metrovalencia es manté a 9 euros i a 4 euros, el títol temporal per dies T-1. L'abonament mensual, vàlid segons zones, segueix oscil·lant entre els 45 euros de la zona A/B/C i els 79,10 euros de la ABCD.



A aquests bons s'uneix enguany el títol integrat de transport en les zones A i B de l'àrea metropolitana de València, denominat Bono Transbord AB, vàlid per a utilitzar de manera combinada els serveis de Metrovalencia, Metrobús i EMT. El preu estipulat per al bo de deu viatges és de 15,50 euros i permet realitzar un transbord durant els 90 minuts següents a la primera validació.



El bitllet senzill de MetroBus continua a 1,45 euros i es manté el preu d'un euro per a les persones jubilades. Les tarifes de Metrovalencia mantenen el preu del bitllet senzill i el bonometro, títol més utilitzat pels viatgers, que seguiran costant, per a una sola zona, 1,50 euros i 7,20 euros, respectivament.



En el TRAM d'Alacant, els títols propis corresponents a les zones B/C/A/E/F costaran, igual que enguany, 1,35 euros en una zona. El Bo 10 s'adquirirà a 7,60 euros.



Al seu torn, FGV seguirà oferint els títols i avantatges per a joves, majors, pensionistes, persones amb discapacitat i famílies nombroses i monoparentals sense apujar els preus.





També continuen sense canvis les tarifes del TAM, que integra les xarxes de transport col·lectiu en l'àmbit metropolità d'Alacant i que afecten els serveis integrats de transport urbà, així com als serveis del TAM que connecten la ciutat d'Alacant amb Mutxamel, Sant Vicent del Raspeig, El Campello i Sant Joan d'Alacant així com els serveis ferroviaris prestats per FGV en aquest àmbit, a través del TRAM d'Alacant.



Les tarifes dins del sistema TAM es mantenen en 1,45 euros per al bitllet senzill, 8,70 euros per a la targeta Móbilis Multiviaje amb 10 viatges, 21,20 euros els 30 viatges de la targeta Móbilis Jove i 16,50 euros els 30 viatges de la targeta per a escolars.



Quant al TRAM de Castelló entre la Universitat Jaume I i el Grau, es regiran igualment pels mateixos preus que fins ara: 1,05 euros el bitllet senzill, 8,20 euros el bitllet de 10 viatges i 30 euros el bo temporal de 30 dies.