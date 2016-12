Les notícies més destacades del 2016 a un clic (1)

Dissabte, 31 de desembre de 2016 a les 00:00h

La recuperació, 79 anys després, de la cavalcada republicana, la reparació de la dignitat de les víctimes de l'accident de Metro de València i de la família de Guillem Agulló, juntament amb la recuperació del diàleg entre el País Valencià i Catalunya, han sigut algunes de les informacions més amables i positives d’aquest 2016. Per contra, la devastadora onada d’incendis forestals registrada aquest estiu, els nombrosos i greus casos de discriminació lingüística de la nostra llengua, la inesperada mort de Rita Barberá o les fortes inundacions patides en la recta final conformen l’altra cara d’un any al qual, hui, diguem adéu.

Abril va marcar l’ inici de la recuperació del diàleg entre el País Valencià i Catalunya en defensa del Corredor Mediterrani (18 abril), però sobretot va ser el període en què es va celebrar a la plaça de Bous una ‘Festa per la Cultura’ històrica, que aquest digital va voler retransmetre en directe per a tots els seus lectors, i en la qual el públic va vibrar com mai amb bona música i reivindicació després de 16 anys de prohibicions del PP i de denegacions de permisos per part de les institucions valencianes.