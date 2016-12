Ximo Puig i Victor Maceda inicien el Cicle de Diàlegs a Morella

Dijous, 29 de desembre de 2016 a les 12:45h

El Centre d’Estudis dels Ports, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Morella, ha organitzat el Cicle de Diàlegs dels Ports. Aquest tracta de diferents converses entre personalitats de temes d’actualitat al voltant de diferents llibres. Demà, 30 de desembre de 2016, s’inicia el primer dels actes que gira al voltant del llibre El despertar valencià de Víctor Maceda . El mateix autor, junt al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, iniciarà el debat.El Cicle de Diàlegs compta amb un total de cinc xerrades al llarg de l’any. La primera, ‘L’actualitat en un assaig: El despertar valencià’ tindrà lloc a Morella, a la Sala de la Justícia, a les 19.30. La regidora de Cultura, Rocio Querol, apuntava la “importància d’aquestes xerrades sobre llibres que inciten al debat sobre temes d’actualitat, a més de comptar amb personalitats i experts que donen el seu punt de vista sobre els mateixos”.D’altra banda, l’ajuntament de Morella ha organitzat actes culturals al llarg d’aquesta setmana. El cine i el teatre completen l'última setmana de l’any amb la intenció d’entretenir el públic de totes les edats. La regidora destaca “la varietat d'actes culturals que oferim, com ara la pel·lícula Mascotas per a xiquets i l’obra La lluna cega per als adults”. El cine éss aquesta vesprada a les 19.30h i el teatre demà a les 22.30h.Marta Boix és la guanyadora del cartell de l’Anunci 2017 en la categoria de Cartell Local. Marta va visitar l’exposició dels cartells on va rebre el premi. El seu treball ‘Morella festiva, Morella explosiva’ resumeix l'essència de l’Anunci on els colors del confeti, les carrosses i les disfresses fan esclatar el treball de tot un any. L’exposició amb tots els cartells participants es pot visitar a les Sales Gòtiques de l’Ajuntament de Morella.