Queixa d’un collidor als governants: Les taronges de Castelló al terra

Dijous, 29 de desembre de 2016 a les 13:00h



RedactaVeu / Castelló de la Plana.



Un collidor de la demarcació de Castelló de la Plana va denunciar ahir a les xarxes socials la “realitat” per la qual està passant el sector citrícola valencià després que la UE acceptara facilitar la comercialització de taronges de Sudàfrica. A la xarxa es pot veure com el collidor està llançant les taronges de l’arbre al terra, suposadament perquè no tenen eixida en el mercat, una situació que els citricultors vénen denunciant des de fa temps, agreujada en algun moment pel conegut “vet rus” de fa uns anys. Es lamenta de que “les taronges de Sudàfrica (vagen) al mercat, i les de Castelló ‘al suelo’ (sic)”, diu sorneguer.



“Per a açò hem votat als que ens defensen a Europa?” es pregunta l’agricultor. “Açò és la realitat del tarongerar, primer les de fora i després les de casa. Tot interessos!”, exclama.