L'UCAM Murcia-Llevant ajornat ja té data

Dijous, 29 de desembre de 2016 a les 14:15h

Ahir es va fer oficial la nova data per a disputar l’encontre ajornat per les fortes pluges entre l'UCAM Múrcia i el Llevant UE, corresponent a la jornada 19 de Segona Divisió.Serà finalment el dimecres 11 de gener a les 20.00 a La Condomina. El Llevant era partidari de jugar el 4 de gener per a no tindre tanta acumulació de partits i és que els valencians jugaran cinc partits en vint-i-un dies.A més del partit del dia 11 a La Nueva Condomina de Múrcia, el Llevant té el següent calendari per a gener:J. 20 Levante UE – CD Lugo – dissabte 7 de gener a les 18 hores en el Ciutat de València.J. 21 SD Huesca – Levante UE – diumenge 15 de gener a les 18 hores en El Alcoraz.J. 22 Levante UE – CD Numancia – diumenge 22 de gener a lae 12 hores en el Ciutat de València.J. 23 AD Alcorcón – Levante UE - dissabte 28 de gener a les 18 hores en l’estadi Santo Domingo.