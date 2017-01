Les dones també juguen a videojocs

Dissabte, 7 de gener de 2017 a les 17:00h

El Challenge Play for Women així ho ha demostrat, encara que també ha quedat patent que queda molt de camí per recórrer



Anna M. Mollà / Ontinyent.



Aquest dimecres 28 de setembre, València va acollir el Challenge Play for Women , el primer esdeveniment a l’Estat espanyol que analitza la participació femenina en el sector dels videojocs i que ha comptat amb una assistència majoritària d'homes, cosa que demostra que encara queda molt de camí per recórrer per a la igualtat.En paraules de Yara Serrano, presidenta de l'Associació Valenciana d'Esports Electrònics: “Allò que no s’esmenta no existeix. Les dones podem i hem d’estar en els esports electrònics. Aquest esdeveniment és el primer pas per a treballar en aquest aspecte”.Però, tot i la poca atenció que puguen rebre les dones que juguen a videojocs o el tractament diferenciat que solen rebre, cal destacar que, segons l' anuari del 2015 de l' Associació Espanyola de Videojocs , dels 15 milions de jugadors de consola de joc un 47% són dones i un 53% homes. Per tant, es podria dir que pràcticament són meitat i meitat, tot i que encara es puga tindre una imatge diferent.



Challenge Play for Women. Foto: Diputació de València.



Actualment, el món dels videojocs és molt ampli, no sols es juga en una consola de joc davant la televisió o amb un ordinador, ara ja es juga des del telèfon mòbil o tauleta, de manera que aquest sector penetra més en la societat i es diversifica el tipus de jugador perquè, d'aquesta manera, els videojocs estan molt més a l'abast de tothom que fa uns anys. Fins i tot, han aparegut noves maneres d'interactuar amb els jocs, com és el cas dels jocs que impliquen moviments, com els de ball o esports.



Actualment, el món dels videojocs és molt ampli, no sols es juga en una consola de joc davant la televisió o amb un ordinador, ara ja es juga des del telèfon mòbil o tauleta, de manera que aquest sector penetra més en la societat i es diversifica el tipus de jugador perquè, d'aquesta manera, els videojocs estan molt més a l'abast de tothom que fa uns anys. Fins i tot, han aparegut noves maneres d'interactuar amb els jocs, com és el cas dels jocs que impliquen moviments, com els de ball o esports.Una altra dada curiosa que, en aquest cas, es pot veure en l' estudi 'Videojocs i adults' d'aquesta mateixa associació, és com el percentatge de dones amb fills que juguen és major (36,9%) que els de les dones sense fills (30,10%). En canvi, aquesta diferència s'inverteix en el cas dels homes, on els que no tenen fills són els que més juguen (47,2%) per contra dels que sí que en tenen (42,2%). Dada que fa pensar de nou en el tòpic que és la mare qui es fa càrrec de la criança dels fills.

Challenge Play for Women. Foto: Diputació de València.



Molta feina per fer



En el Challenge Play for Women ha quedat demostrat que queda molta feina per fer perquè, a més de tornejos, en aquest esdeveniment s'ha pogut parlar sobre la desigualtat de les dones en aquest món. Una de les veus ha sigut la d'Ana Oliveras, exdirectora del Baskonia I-Sports Club i directora de Nintendo Espanya, qui ha declarat que “per a mi açò és una absoluta passió. Anys de treballar dur, de xarrades i baralles amb els meus pares per a poder estar hui ací i explicar-vos la meua història”. Oliveras ha reconegut que la seua atracció cap als videojocs va començar precisament a València fa anys en la Campus Party i des d’aleshores ha treballat “per ser igual que els altres”, encara que ha precisat que es tracta d'una batalla que no acaba.Un altre cas és el de Carolina Alventosa que porta cinc dels seus 18 anys jugant al League of Legends i que assegura que normalment se sent integrada, encara que a voltes ja té assumit que la valoraran menys per ser dona: “Si ets xica et parlen més, per a lligar bàsicament. Alguns diuen que ets pitjor per ser dona, però això es veu venir”.