El País Valencià innova amb roba intel·ligent que detecta i preveu caigudes de la gent gran

Diumenge, 1 de gener de 2017 a les 18:00h

L' Institut de Biomecànica (IBV) i l' Institut Tecnològic Tèxtil (AITEX) treballen junts en el projecte d'investigació INSTINT que té com a objectiu desenvolupar, en finalitzar la segona anualitat del 2017, un sistema basat en sensors integrats tèxtils que, al costat d'una plataforma TIC, servisquen per a prevenir, monitoritzar i protegir, enfront de les caigudes, la gent gran. La iniciativa està finançada per l'IVACE i cofinançada per la UE a través de FEDER.Durant aquesta primera anualitat, els investigadors han desenvolupat diferents prototips per a l'obtenció del sistema de prevenció, detecció i protecció de caigudes per a gent gran. Aquest sistema estarà compost per un dispositiu integrat en tèxtils per a l'adquisició de senyals biomecàniques, el programari de comunicació amb la plataforma web i la pàgina: https://instinto.ibv.org que permet l'accés a la informació, tant per part de l'usuari com dels professionals clínics.El sistema s'integrarà en elements tèxtils, com ara camises, pantalons, cinturons, etc. per a mesurar les variables biomecàniques de la persona gran i poder detectar si es produeix un escenari o situació que puga implicar un major risc de caiguda.Durant el 2016, l'IBV ha identificat aquests escenaris, així com les principals variables biomecàniques que poden predir el risc de caigudes en persones grans i quin tipus de sensors són els més indicats per a dur a terme un mesurament fiable.A més, s'han dut a terme proves amb persones majors de 57 anys per a determinar una sèrie de mesures que suposen les bandes de normalitat de cada variable i depurar els algoritmes de detecció i prevenció de caigudes.Per la seua banda, AITEX ha focalitzat els seus esforços en el fet de portar a terme el disseny i desenvolupament de diferents prototips de tèxtils intel·ligents mitjançant la integració de sensors i actuadors, capaços de mesurar aquestes variables i minimitzar lesions en cas de produir-se una caiguda.A partir dels resultats obtinguts en la primera anualitat del projecte, el 2017, es treballarà en la versió definitiva del sistema de prevenció, la detecció i protecció de caigudes en gent gran, la depuració dels algoritmes de càlcul i la validació completa del sistema.Tal com explica David Garrido, director d'innovació en Valoració Biomecànica de l'IBV, tots els estudis consultats ens assenyalen que "la població més gran és el segment poblacional amb major probabilitat d'entrar en situació de fragilitat. De fet, es calcula que el 2050 hi haurà a la UE un 70% més de persones majors de 65 anys, per la qual cosa hem d'innovar per a aprendre a gestionar i prevenir aquesta situació ".L'IBV és un referent en el desenvolupament de solucions tecnològiques innovadores dirigides a la gestió sociosanitària de la fragilitat a Europa. Un exemple d'aplicació és el projecte INSTINT.