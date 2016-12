Oltra diu que Felip té ‘la cara molt dura’ per demanar que li paguen l’advocat

Dijous, 29 de desembre de 2016 a les 16:30h

Reclama a la Generalitat 15.000 euros en concepte del cost de la seua defensa en el Cas Cooperació, després de ser absolt



EP / València.



La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha assegurat, després de conèixer-se que l'exdirector general de les conselleries de Solidaritat i Ciutadania, Justícia i Benestar Social, Josep María Felip, reclama a la Generalitat 15.000 euros en concepte del cost de la seua defensa en el Cas Cooperació, després de ser absolt, que "cal tenir la cara molt dura per a demanar ara que li paguem l'advocat".



En una entrevista concedida a Europa Press, Oltra ha remarcat que "cal tenir la cara dura" per a demanar aquests diners "després del que va passar en Cooperació, amb els fons que havien d'anar a les xiquetes amb sida a Àfrica i als xiquets que estaven passant fam a Nicaragua i (tot i així) van robar els diners".



Així, espera que s'"estudie en profunditat el tema per a evitar qualsevol pagament a aquells que ens han avergonyit com a valencians, que s'han dedicat, en comptes de gestionar des de la responsabilitat i des del rigor i l'ètica dels diners públics, a saquejar els fons".



Felip ha reclamat a la Generalitat el pagament d'aquests 15.000 euros en concepte del que li ha costat la seua defensa després de ser absolt de la peça 1 del conegut com a cas Cooperació --relatiu a irregularitats en la concessió d'ajudes per part de Solidaritat a la Fundació Cyes per a projectes a Nicaragua--.



Aquest exalt càrrec públic dependent de la Generalitat va ser condemnat inicialment pel Tribunal Superior de Justícia valencià a set anys d'inhabilitació per signar la certificació de tancament de tres expedients menors atorgats a la trama --diferents a les ajudes per a Nicaragua--. No obstant açò, el Tribunal Suprem (TS) el va absoldre, posteriorment, de qualsevol delicte.