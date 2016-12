Puig: 'Espere que l'any que ve el discurs de cap d'any el faça des d'RTVV'

Dijous, 29 de desembre de 2016 a les 17:00h

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat aquest dijous que "no és qüestió de parlar de la televisió sinó de tenir-la d'una vegada per sempre". Així mateix, ha dit que espera que "l'any que ve el discurs de cap d'any el faça des d'RTVV", ja que l'any passat en aquest vídeo institucional per felicitar l'entrada de l'any la Generalitat ja anunciava que “l'any que ve també a Canal 9”, cosa que claríssimament no succeirà i ja vorem si l'any que ve pot ser.Per al d'enguany, el president ha triat la casa de Miguel Hernández a Oriola (Baix Segura), amb motiu del 75è aniversari de la seua mort el 2017. Tal com ha dit durant el discurs, ha posat el focus en la importància de consolidar "una nova prosperitat" per al País Valencià.El president ha volgut fer un balanç de l'any, així com una presentació dels nous reptes per al proper. Com a desig per al pròxim any, Puig ha demanat que 2017 siga "el principi de la solució per al finançament just dels valencians" perquè, segons ha apuntat, significarà que, des del sector públic valencià, es podrà aportar més per a la consolidació de la recuperació econòmica i de l'ocupació.Així mateix, el cap del Consell ha qualificat el 2016 com un "bon any" en termes d'ocupació però ha admès que les xifres encara estan lluny del seu "desig" que, concretament, és arribar a l'atur tècnic que hi havia fa 20 anys.Puig també s'ha marcat reptes de cara al pròxim any, on l'accent continuarà fixat en la "reparació dels drets" i en la "reconstrucció social i econòmica". I, per a aconseguir-ho, des de la Generalitat es duran a terme alguns programes nous, d'entre els quals destaca el pla de la recuperació del talent dels joves, adreçat a atraure joves i investigadors que van haver de marxar-se.Segons Puig, "la via és la innovació", per la qual cosa es posarà en marxa l'Agència Valenciana d'Innovació. D'aquesta manera, s'intentarà que la transformació del model econòmic siga un element clau per a tenir ocupacions de "major qualitat".A més, el Govern vol aconseguir un augment de l'estat social. Per això, s'aprovarà la llei de Renda Garantida i s'aplicarà la Llei de la Funció Social de l'Habitatge. Per aquest motiu, Puig considera que 2017 és un any "molt important", ja que s'obri un període de "consolidació d'un projecte progressista", d'"honradesa en la gestió" i de "diàleg social permanent".Finalment, el president ha valorat els èxits que ha aconseguit la "societat valenciana" durant aquest any. Entre ells, destaca el balanç econòmic, ja que tots els indicadors d'ocupació o exportació, entre d'altres, estan "millor que fa un any". El que per al cap del Consell es tradueix en el fet que "a la Comunitat Valenciana li ha anat bé el canvi".En el plànol social, Puig ha esmentat la fi del copagament farmacèutic com un punt positiu a través del qual s'ha aconseguit que el "35% de persones que havien deixat de prendre els seus medicaments" puguen tornar a fer-ho.Finalment, ha esmentat la Xarxa Llibres que, malgrat les "crítiques", ha posat de manifest que ha sigut el primer any que els xiquets no han pagat els seus llibres, ha clos Puig.