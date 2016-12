Quasi 3.000 universitaris valencians amb beca no pagaran matrícula

Dijous, 29 de desembre de 2016 a les 17:00h

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en la seua pàgina web la resolució per la qual s’adjudiquen les beques per a l’exempció del pagament de matrícula universitària concedides per la Generalitat per al curs 2015-16 per un import total de 3,3 milions d’euros.Segons ha confirmat la Conselleria a aquest diari, a través d’aquesta resolució la Generalitat ha becat 2.955 estudiants, dels quals 2.567 són de primera matrícula i 388 de segona matrícula, de manera que aquests alumnes “no pagaran les taxes de matrícula”. Les xifres, però, indiquen un increment del nombre de beneficiaris del 10,5 % respecte al curs 2014-15. Per altra banda, la Conselleria ha anunciat que està previst que es destinen 3’5 milions d’euros per al curs 2016-17.En aquest sentit, el conseller Vicent Marzà ha explicat que “aquesta nova forma d'enfocar les beques universitàries és la prova de l'objectiu del Govern del Botànic que cap persona es quede sense estudiar a la universitat per raons econòmiques”.“A més de l’augment pressupostari, les beques universitàries de la GVA han experimentat millores en les condicions per a accedir-hi", ha explicitat, per la seua banda, la directora general d’Universitat, Josefina Bueno, qui ha recordat que “es rebaixa a 5 la nota mínima i també es flexibilitza el criteri de renda, que passa a ser un 12% més ampli que el del Ministeri d’Educació. A més, s’hi incorpora l’exempció de taxes per a segona matrícula, és a dir, que s’ha pogut presentar alumnat universitari no sols de primera matrícula sinó també de la segona”.Aquestes beques estan destinades als alumnes matriculats, durant el curs acadèmic 2015-2016, en les universitats públiques del territori valencià, així com en els seus centres públics adscrits que impartisquen ensenyaments per a l’obtenció de títols oficials de grau i de màster universitari o que impartisquen complements de formació per a l’accés o l’obtenció del títol de màster i crèdits complementaris per a l’obtenció del títol de grau o per a prosseguir estudis oficials de llicenciatura.Així mateix, l’alumnat matriculat en universitats privades i centres privats adscrits a universitats públiques poden sol·licitar aquestes beques únicament si cursen els estudis de Graduat en Veterinària o Llicenciat en Veterinària.Per altra banda, la Conselleria també ha publicat la resolució de les beques universitàries complementaries del Ministeri d’Educació espanyol per a aquest curs 2015-2016. Tal com anuncià la Conselleria a inicis de curs, fins a 11 milions d’euros s’han atorgat en aquesta modalitat de beques que tenen la finalitat de compensar l’import que els alumnes han de desembossar en les matrícules de les universitats públiques valencianes.La directora general d’Universitat, Josefina Bueno, recordava el perquè d’aquestes beques, així com puntualitzava que, per ser-ne beneficiari, primer calia ser becari del Ministeri, de manera que, amb aquesta beca complementària, “es compensa la pujada de taxes entre les matrícules anteriors al 2012 i les posteriors fixades pel Ministeri d’Educació fins a aconseguir l’exempció total en primera matrícula, tant per a grau com per a màster” i ha afegit: “A més, les han pogudes sol·licitar alumnes amb un 5 de nota i una renda bàsica més flexible que la que concedeix el Ministeri”. Així doncs, fins a 36.057 estudiants valencians se n'han beneficiat.