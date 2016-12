Aldaia queda neta de simbologia feixista

Divendres, 30 de desembre de 2016 a les 00:00h

El ple de l’ajuntament aprova instal·lar un monòlit per a recordar els veïns que ‘patiren persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura’

SFJ / Aldaia.



Aquest dimecres 28 de desembre, Aldaia (l’Horta oest) celebrà el darrer plenari d’aquest any 2016 on, segons l’ordre del dia, s’havia de debatre i sotmetre a votació una moció presentada per EU Verds “per la recuperació de la memòria històrica a Aldaia”.



Així doncs, segons expliquen des d’EU-Verds, la moció rebé una esmena del PSPV, qui ostenta l’alcaldia de la localitat des de les darreres eleccions del 2015, que “proposava substituir la instal·lació d’un monòlit de la memòria històrica, per un mural en un lloc destacat del municipi” i que aquest “siga un cant a la llibertat i als valors democràtics universals”. No obstant això, l’esmena que finalment “no entrà a tràmit”, “només pretenia matisar eixe aspecte”, és a dir, quin element seria més adient, si un monòlit o un mural, “sense desmerèixer el conjunt de la moció”.



La moció tal com es presentà primerament, obtingué el vot favorable de tots els grups, inclòs el PP. Tanmateix, ho rebutjaren o s’abstingueren regidors del grup dels no adscrits i Ciutadans, qui, segons han explicat fons del consistori, basaren el seu argument en el fet que “si es fa per a uns, s’ha de fer per a tots i no només als d’un bàndol”.



“La simbologia que queda als carreres d’Aldaia són les plaques dels edificis antics del Ministeri franquista”, ja que, a hores d’ara, a la població, “no hi ha noms de carrers ni monuments feixistes perquè això, en el seu dia, es llevà”.



D’aquesta manera, indiquen, Aldaia “recuperarà la Memòria Històrica”, mitjançant la retirada de simbologia feixista que encara roman als carrers i llocs públics i s’instal·larà el monòlit de reconeixement a les persones del municipi que “patiren persecució o violència per raons polítiques i ideològiques, de gènere o creença religiosa durant la Guerra Civil i la dictadura franquista”.



L’equip de govern i l’ajuntament “ha agafat de bon grat la moció i es durà endavant el més aviat possible”, apunten a La Veu. De moment, la ubicació del monòlit no s’ha triat perquè es decidirà entre els tècnics i la gent que trien els partits per buscar el millor lloc possible.