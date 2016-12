El voluntariat d'AE-Agró retira del medi natural 15 tortugues d'espècies invasores

Divendres, 30 de desembre de 2016 a les 00:00h

En aquest mateix projecte han censat 81 tortugues autòctones, la majoria d'aigua ibèriques, però també 8 exemplars d'estany europees



El Clot de Bailón, la Finca de Penya, el Tancat de la Pipa, el Riu Albaida, el Riu Xúquer, el Riu Canyoles, el Barranc del Pelós i la Marjal de Rafalell i Vistabella-Massamagrell han sigut els destins del Projecte Emys que va començar en juny i ha acabat en octubre.

Per seté any consecutiu, Acció Ecologista-Agró ha desenvolupat, durant aquest any que acaba, el Projecte Emys, que té per objectiu protegir i conservar poblacions de tortugues autòctones. En aquesta edició, que ha comptat amb la participació de 288 voluntaris, s'ha viatjat a nou ecosistemes aquàtics del País Valencià, on s'han censat 81 tortugues autòctones. Concretament, 73 tortugues d'aigua ibèriques (Mauremys leprosa) i 8 tortugues d'estany europees (Emys orbicularis). A més, durant els cinc mesos que ha durat el voluntariat s'han retirat del medi natural 15 tortugues exòtiques: 13 Trachemys scripta i 2 Mauremys sinensis, tal com ha informat l'entitat ecologista en un comunicat.El Clot de Bailón, la Finca de Penya, el Tancat de la Pipa, el Riu Albaida, el Riu Xúquer, el Riu Canyoles, el Barranc del Pelós i la Marjal de Rafalell i Vistabella-Massamagrell han sigut els destins del Projecte Emys que va començar en juny i ha acabat en octubre.



Tortuga d'aigua ibèrica ('Mauremys Leprosa'). Foto: AE-Agró.



Les Mauremys leprosa s'han localitzat al Clot de Bailón de Torrent (2), al Riu Canyoles al seu pas per Moixent (4) i Vallada (36), al Barranc del Pelós de Xiva (20) i al Riu Xúquer al seu pas per Jalance (11). Per la seua part, les Emys orbicularis han sigut censades al Tancat de la Pipa de l'Albufera de València (6), a la Finca de Penya de la Marjal d'Almardà-Almenara (1) i a la Marjal de Rafalell i Vistabella-Massamagrell (1).



Les espècies exòtiques invasores que s'han retirat en detall han sigut 13 Trachemys scripta (1 al Clot de Bailón, 4 al Riu Albaida al seu pas per Xàtiva, 5 al Barranc del Pelós i 3 al Riu Canyoles al seu pas per Vallada ) i 2 Mauremys sinensis (al Barranc de Pelós).



Reivindicacions per la conservació de les tortugues autòctones



L'Informe 2016 del Projecte Emys es va presentar en el Tancat de la Pipa en un seminari sobre voluntariat i eradicació de tortugues exòtiques, organitzat per la Conselleria de Medi Ambient el passat 3 de desembre. AE-Agró va aprofitar aquesta cita per a transmetre a la Conselleria una sèrie de reivindicacions per a millorar l'estat de conservació de les poblacions d'Emys orbicularis i Mauremys leprosa, així com dels ecosistemes aquàtics on viuen.





Tortuga d'estany europea ('Emys Orbicularis'). Foto: AE-Agró.



Aquesta entitat va exigir la prohibició de vendre tortugues de qualsevol espècie exòtica, independentment de si està catalogada com a invasora o no, perquè tal com expliquen al comunicat “el mercat ha substituït les Trachemys scripta per altres espècies que ja comencen a envair els nostres rius, marjals i barrancs. I, si l'administració no està disposada a prohibir la seua venda, com a mínim haurien de gravar amb un impost o taxa la seua comercialització per a fer front a les despeses econòmiques que origina l'abandonament d'aquestes tortugues en el medi natural”.



La segona reivindicació va ser que l'administració augmente els recursos que actualment dedica a la conservació de les tortugues autòctones i a l'eliminació de les exòtiques. I, si no disposa de pressupost, que aplique ja la taxa que exigeixen per a la venda de les espècies exòtiques. “No pot ser que el sector d'importació i venda d'animals, en aquest cas concret, de tortugues, no es faça càrrec de l'impacte mediambiental del seu negoci”, segons l'entitat ecologista.





Seminari tortugues exòtiques. Foto: AE-Agró.



La tercera demanda es va centrar en la conservació dels ecosistemes aquàtics on viuen les tortugues autòctones, on AE-Agró exigeix un cabal ecològic mínim per als rius, barrancs i marjals; ja que enguany, per exemple, el Projecte Emys no s'ha pogut desenvolupar al Pont Sec del Barranc del Carraixet, on existeix una població de Mauremys leprosa perquè “aquesta valuosa zona del Carraixet s'ha quedat sense aigua per la sequera, però també per la sobreexplotació agrícola que pateix”.





