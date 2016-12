A debat: Si t'ingressaren diners de més en la nòmina, els tornaries?

Dijous, 29 de desembre de 2016 a les 19:15h

Aquest dijous s'ha sabut que el 2015 un professor valencià va rebre per error 451.000€ de més en la seua nòmina i els va tornar. La Sindicatura de Comptes així ho explica. L'errada es produí en la nòmina d'octubre de l'any passat i el 4 de novembre el funcionari ho va comunicar i va reintegrar l'excés. Si voleu ampliar la informació, podeu fer-ho en aquest enllaç És per això que a La Veu ens preguntem què faríeu si vos passara una errada similar i vos ingressaren molts diners més dels que vos corresponen. Tornaríeu els diners? Faríeu el mateix si treballàreu per a un ens públic, una empresa privada o una cooperativa?Que comence el debat!