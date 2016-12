Ciriaco de la Fuente, un almussafeny al cim de l’Annapurna

Dijous, 29 de desembre de 2016 a les 19:30h

Als seus 65 anys, aquest jubilat d’Almussafes ha completat un total de 37 maratons

La història de Ciriaco de la Fuente és un clar exemple de superació, esforç, somnis i triomfs. Aquest veí d'Almussafes de 65 anys ha aconseguit fer de l'atletisme la seua vida des dels seus primers contactes amb aquest esport fa quasi tres dècades. El corredor almussafeny no recorda quantes copes i medalles conserva a sa casa; la llista de carreres i trofeus és innumerable. El passat mes de novembre, Ciriaco va viatjar a Nepal per a enfrontar-se a un dels seus majors reptes, el trekking per l'Annapurna, un circuit que és ja tot un clàssic a l’Himàlaia.

Ciriaco de la Fuente en la seua aventura a l'Annapurna.

RedactaVeu / Almussafes.



L'estret vincle que uneix Ciriaco de la Fuente amb l'atletisme, el seu esport preferit, va nàixer de forma inesperada el 1987. Aquell any, la seua filla participava en els entrenaments que precedien la Volta a Peu de València i, sense saber-ho, Ciriaco va iniciar un camí que el portaria a convertir-se en un dels esportistes més destacats de la història d'Almussafes, a més d'un ferm promotor d'aquesta disciplina en la gestació del Club d'Atletisme local 'Passet a Passet'. Tan sols un any després, i sense haver corregut prèviament, el 1988, aquest atleta almussafeny va superar amb èxit la seua primera marató. Des d'aquell moment, córrer és per a Ciriaco un privilegi i un desafiament, una oportunitat de créixer i viure experiències inoblidables.



Des de finals dels anys 80, Ciriaco ha participat en una infinitat de carreres de qualsevol tipus i ha completat un total de 37 maratons per ciutats de tota la geografia estatal, com ara Màlaga, Sevilla o Madrid. A més, ha corregut en la marató de París i ha realitzat una exigent ruta de senderisme en grup pels Pirineus. Igual que la immensitat de vivències que ha assaborit durant aquestes dècades, en el palmarès d'aquest veí d'Almussafes les victòries són inenarrables. De fet, Ciriaco ha participat en incalculables maratons de muntanya, coneix a la perfecció els carrers que han configurat els circuits de les curses celebrades en els diferents pobles de la comarca i, a més, el 2016 s'ha coronat tercer en la categoria màster (majors de 65 anys) del Circuit anual de l'Albufera, disputat entre abril i octubre. D'altra banda, Ciriaco ha competit en nombroses ocasions en la Marató del pic d’Espadà i s'ha proclamat campió de la seua categoria durant tres anys consecutius i subcampió en una altra edició.



El passat mes de novembre, el veterà corredor d'Almussafes va afrontar un repte personal i esportiu que, segons explica, no oblidarà mai. Concretament, es va tractar d'un apassionant trekking per l'Annapurna, la cima de 8.000 metres més perillosa del món. Segons la cultura nepalesa, aquesta cima és una deessa tallada amb la forma d'una muntanya en la serralada encantada de l’Himàlaia. Al llarg d'unes quantes setmanes, Ciriaco va recórrer amb altres dos amants de l'esport el que està considerat com el circuit més famós del món. El grup va aconseguir sumar 250 quilòmetres en 14 dies i va ascendir per l'Annapurna fins als 5.416 metres, l'altura màxima permesa per a evitar accidents irreparables en aquest tipus de proves. “Ha sigut una experiència fantàstica on no sols hem gaudit de l'esport, sinó que hem descobert un nou país amb una rica cultura i unes gents realment amables”, assegura.



Ciriaco explica que la constància i la preparació han sigut les claus dels seus èxits. Encara que el circuit per l'Annapurna, un èxit del qual se sent especialment orgullós, ha sigut l'aventura amb què l'almussafeny ha posat el passador d'or a l'any 2016, aquest jubilat, que entrena cinc dies a la setmana, ja pensa en els seus pròxims objectius per al 2017: superar la Marató i Mitja de muntanya de Xiva, de 64 km, i tornar a participar en el Circuit de l'Albufera i, si pot ser, aconseguir el podi.