Més de 5.000 persones assisteixen al 'Feretes i cançonetes' del Palau de la Música

Dijous, 29 de desembre de 2016 a les 21:00h

El Palau de la Música de València s'ha omplert de xiquets que, acompanyats dels seus familiars, han pogut gaudir, el dimecres i aquest dijous, de 20 propostes teatrals i musicals, tallers de balls tradicionals, rap, màscares, circ i d’una fira editorial en el llit del riu Túria.D'aquesta manera, la fira ' Feretes i Cançonetes ' que inicia el cicle de 'Música en Família' ha comptabilitzat més de 5.000 assistents en aquest espectacle multicultural, coorganitzat per Cercavila Cultura de Carrer i l'auditori valencià, segons ha informat el Palau en un comunicat.La presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, ha assistit a aquestes propostes acompanyada pel director del Palau, Vicent Ros, i s'ha mostrat "molt satisfeta" per l'"èxit", ja que "hem superat totes les nostres expectatives d'afluència i, a més, amb un format totalment diferent, més didàctic i participatiu per a les xiquetes i els xiquets"."Volíem, i pense que ho hem aconseguit, completar la nostra oferta i suplir les manques de cultura infantil en valencià en el Palau proposant una atractiva programació per a qui vulga gaudir de la nostra música i de les nostres arrels culturals", ha manifestat l'edil.'Feretes i cançonetes' s'ha convertit en el punt de trobada dels xiquets i de les famílies per a gaudir del Nadal en l'auditori i s’han esgotat absolutament totes les places per a les activitats programades.Les sales Iturbi i Rodrigo han acollit els espectacles i actuacions de Rodamons, The Ramonets, Pep Gimeno El Botifarra, The Pengüins, Domisol Sisters, Auxili, Judith Neddermann, Marcel el Marcià, Dani Miquel, Atupa, Trobadorets, Tórtel, Sènior i el Cor Brutal i Marieta la Ganduleta, que han omplert completament les estàncies.A més, en el vestíbul de Rodrigo, s'han desenvolupat actuacions de la Sedajazz Kids Band, Rondalles de Pot de Plom, Scuraplats, Jazzejant amb xiquets, Rondaballs i Tardor.Així mateix, els xiquets han gaudit de les màscares, balls tradicionals, castellets i han jugat a les pispes, al canut, al sambori, han saltat a la corda o han rodat la baldufa.Per la seua banda, les sales d'exposicions, Martín i Soler i Lucrècia Bori han sigut els escenaris dels tallers de circ.