Compromís entra en l'equip de Govern de l'Eliana al costat de PSPV i EUPV

Divendres, 30 de desembre de 2016 a les 09:00h

L’alcalde Salva Torres (PSPV) havia reiterat en nombroses ocasions el seu desig d'incorporar les dues regidores de Compromís

El nou equip de govern amb Compromís.

Foto: Ajuntament de l'Eliana



Etiquetes

Compromís, EUPV, LEliana, PSPV



RedactaVeu / L’Eliana



L'alcalde de l'Eliana (Camp de Túria), el socialista Salva Torrent, ha aconseguit un acord amb Compromís perquè les dues regidores de la coalició, Isabel Montaner i Carmen López, s'incorporen al govern municipal format per PSPV i EU, segons ha informat l'equip de govern.



Així ho han subscrit aquest dijous, en un acord de govern, al qual també s'ha adherit el soci de l'executiu local, Jose Lorente, d'EU-Verds-Sumem. Amb l'entrada de les dos edils de Compromís, el govern de l'Eliana estarà compost per deu regidors --dels 17 que formen el ple-- per la qual cosa l'executiu de Salva Torrent s'assegura "una àmplia majoria", encara que ha indicat que durant 18 mesos ha estat governant en minoria "sense excessives complicacions".



El primer edil de l'Eliana havia reiterat en nombroses ocasions el seu desig d'incorporar les dues regidores de Compromís, ja que van votar favorablement la investidura com a alcalde de Salva Torrent, al juny del 2015, encara que posteriorment "no van arribar a bon port" els acords per a formar govern.



L'acord, que s'assenta sota els valors de "confiança, respecte i lleialtat institucional", culminarà en els pròxims dies quan el primer edil recomponga el govern municipal i signe el nou decret de delegacions.