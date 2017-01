TVE reté 19 pel·lícules i sèries inèdites sobre la Segona República i la Guerra Civil

Diumenge, 1 de gener de 2017 a les 00:00h

La televisió pública espanyola ha pagat fins a 19 sèries i pel·lícules sobre la Segona República i la Guerra Civil que mai ha emès. Les té tancades des de fa més de cinc anys, segons publica la revista Contexto , amb pany i forrellat. Es tracta de produccions inèdites que, en la majoria dels casos, la corporació va adquirir els darrers mesos de la segona legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Tot i que és habitual que les televisions compren obres per avançat sense saber ben bé quan les emetran, aquest és un cas peculiar. Es dóna la coincidència que el mandat socialista va acabar sis mesos abans del previst i va ser substituït per un nou govern del Partit Popular amb majoria absoluta que va canviar, per decret llei, la manera d'escollir el Consell d'Administració de la corporació.La informació dels films amagats va sortir a la llum quan Unidos Podemos va denunciar l'existència d'aquest paquet de sèries i pel·lícules en una pregunta parlamentària. El grup va sol·licitar una resposta a la direcció de RTVE, però la corporació encara no els ha contestat."Vull pensar que a la televisió pública espanyola s'obrirà un nou escenari en què no hi tindran cabuda els vetos polítics, on es busque la independència, l'eficiència i l'eficàcia. Tot allò produït està per emetre's. No podem consentir més pel·lícules o sèries dormint el son dels justos", afirma Miguel Ángel Sacaluga, membre del Consell d'Administració, nombrat pel congrés espanyol a petició del PSOE, en declaracions a la revista Contexto.Es calcula que la quantitat d'obra que RTVE ha comprat, o coproduït, i no s'ha emès ronda els 158 milions d'euros. Aquestes són dades de l'any 2013 que, a hores d'ara, no s'han actualitzat.Entre les 19 produccions que la televisió pública espanyola ha pagat, però no ha emès, hi ha la sèrie '14 de abril. La República' que narra el boicot dels grans burgesos a la reforma agrària del Govern d'Azaña. La primera temporada es va televisar l'any 2011 −encara amb Zapatero president− i va acumular un 17% de quota de pantalla, però els 16 capítols de la segona mai han vist la llum.Dins el paquet també hi ha la minisèrie 'Tres días de abril' (2010) que explica les jornades prèvies a la victòria republicana del 14 d'abril de 1931, i la pel·lícula 'La conspiración' (2011) que retrata el general Mola com l'artífex del cop d'estat de 1936. Aquesta darrera és una coproducció entre la televisió pública espanyola i la basca. Tot i que TVE mai la va emetre, la segona sí que ho va fer.