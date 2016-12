Produccions audiovisuals més valencianitzades i a disposició de la futura televisió

Divendres, 30 de desembre de 2016 a les 10:45h

L’Institut Valencià de Cultura (IVC) ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana cinc resolucions amb el conjunt de les ajudes a la producció audiovisual valenciana, per un valor total de cinc milions d’euros. La finalitat d’aquestes ajudes és impulsar la creació d’obres audiovisuals que servisquen per al foment i difusió de la creativitat, de la cultura i de la llengua pròpia, segons consta en l’ordre reguladora de la convocatòria.Ara, però, conclòs el procés i adjudicades les ajudes, el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha assenyalat que “aquestes ajudes, amb un marcat caràcter de recuperació del sector audiovisual valencià, on per primera vegada la major part de les produccions són en valencià, estan enfocades a la promoció de projectes que servisquen per a regenerar l’imaginari audiovisual valencià fet per valencians i per als valencians, així com per a assortir de continguts la futura televisió autonòmica".Les ajudes se centren en tres àmbits o gèneres fonamentals de la producció audiovisual: l’animació ( amb 1.100.000€ per als llargmetratges, sèries, curtmetratges, projectes multiplataforma i pilots de sèries), la ficció ( amb 2.800.000€ per als llargmetratge i 200.000€ per a curtmetratges i projectes multiplataforma de ficció) i el documental ( amb 700.000€ per a llargmetratges documentals i 200.000€ per a curtmetratges i projectes multiplataforma documentals). Podeu veure els projectes que han rebut ajudes si punxeu sobre els corresponents enllaços.Amb el canvi en la direcció de l’IVC, es van introduir canvis en el procés de concurrència a les ajudes, en línia amb el Fes Cultura i el projecte de direcció d’Abel Guarinos. Així, pel que fa al sector audiovisual, entre les novetats d’aquestes ajudes en les modalitats de llargmetratges de ficció, animació i documental, cal destacar que s’han puntuat els projectes premiats en festivals de l’audiovisual. Així mateix, ha comptat com a mèrit que el llargmetratge haja obtingut ajudes a l’escriptura de guió o ajudes al desenvolupament i preparació de projectes, convocades també per l’Institut Valencià de Cultura i publicades recentment.Una altra de les novetats en les ajudes als llargmetratges de ficció per a cinema o televisió (tv movies) se centra en la distinció entre els llargmetratges culturals i industrials. Els llargmetratges culturals tenen una protecció especial i se’ls ha destinat el 42% dels cinc milions de pressupost total de les ajudes.Així mateix, en el conjunt d’ajudes a la producció audiovisual valenciana s’han puntuat per primera vegada els projectes basats en adaptacions de llibres d’escriptors valencians amb la finalitat de conjugar la promoció tant d’històries creades per autors valencians com de llibres en llengua pròpia.Tant en els llargmetratges com en els curtmetratges valencians de ficció s’ha valorat especialment que disposen d’elencs d’actors valencians. També s’ha incrementat la valoració de la participació d’equips tècnics valencians en totes les modalitats d’ajudes a la producció audiovisual valenciana. En totes les modalitats d’ajudes també es puntua la presència de dones valencianes en els equips tècnics o artístics amb la finalitat de promoure la igualtat de gènere.