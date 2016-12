El govern de Cullera redueix ‘l’estratosfèric deute’ que deixà el PP de Sanjuan

Divendres, 30 de desembre de 2016 a les 11:00h

El consistori liderat per Mayor recupera la gestió ‘completament pública’ de la residència d’ancians



SFJ / Cullera.



“El 2016 ha sigut l’any de la consolidació del canvi”, afirmava anit l’alcalde de Cullera, el socialista Jordi Mayor, a través d’un vídeo on, a banda de felicitar els veïns pel nou any que prompte començarà, aprofitva per fer balanç del canvi polític produït a la localitat de la Ribera en 2015, que acabà amb una hegemonia del PP de més d’una dècada. Encara que la legislatura municipal començà amb un PSPV governant en minoria amb el suport extern dels grups d’esquerres, aquest 2016 es féu explícit el suport de Compromís, que va entrar a formar part de l’equip de govern liderat per Mayor.



Així, entre el balanç de les mesures del govern cullerenc, destaquen canvis en les borses de treball per garantir “la igualtat d’oportunitats” o el menjador social “obert els 365 dies de l’any”, el Pla de lluita contra la pobresa energètica que ha fet que “cap família a Cullera haja vist que se li tallara la llum o l’aigua per no poder fer front a la factura”.



L’Ajuntament de Cullera és un dels més endeutats del territori valencià i, per això, l’equip de govern format pel PSPV i Compromís duu endavant en qüestions econòmiques una premissa: “Gastar el que té”, diu Mayor, qui destaca que ara es “paga” els proveïdors “en 60 dies” mentre que, durant el govern del popular de Sanjuan, es “pagaven factures a més d’un any vista”. Pel que fa a “l’estratosfèric deute, s’ha reduït en més de trenta punts” i, en aquest sentit, “s’han congelat les taxes i impostos dels nostres ciutadans”.



A la residència d’ancians, que durant anys havia estat punt de conflicte laboral entre el govern de Sanjuan, l’empresa concessionària i els treballadors, l’Ajuntament de Cullera ha pogut fer una “rehabilitació integral” de l’edifici que, a més, a partir del diumenge 1 de gener de 2017, “passa a ser completament públic”, ja que han eliminat la taxa “imposada” de 1.050€ per tindre una plaça.



Pel que fa al futur, “2017 serà un any per a l’ambició política”, en què la “política per a les persones” i la “reactivació de les obres de la piscina municipal” i la creació de “treball de qualitat” centraran l’acció de govern.