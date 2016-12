Moció de censura de PP i C’s contra l'equip de Govern de PSPV i EU a Almoradí

Divendres, 30 de desembre de 2016 a les 11:15h

La possible alcaldable del PP, María Gómez, està sent investigada per "un procediment sobre la seua gestió anterior"



Redactaveu / EP / Almoradí.



Els grups municipals de PP i Ciutadans (C's) han presentat per registre, aquest divendres, a l'Ajuntament d'Almoradí (Alacant), una moció de censura contra l'equip de Govern local format per PSPV i Esquerra Unida (EU).



L'equip de Govern actual, amb l'alcalde socialista Jaime Pérez, compta amb set edils −quatre socialistes i tres d'EU−, mentre que els partits signataris de la moció en sumen deu −set del PP i tres de Ciutadans−.



L'edil socialista Abelardo Muñoz ha confirmat, en declaracions a Europa Press, que la moció s'ha registrat a les 9.10 hores d'aquest divendres i ha lamentat que Ciutadans donara suport sense entrar a formar part de l'equip de Govern, en un primer moment, al projecte d'esquerres per a iniciar, "immediatament" després, una negociació amb el PP que s'ha perllongat durant any i mig de mandat.



"Al final, tampoc s'entén molt per què donen suport a l'equip de Govern per a després trencar el pacte", s'ha estranyat Muñoz, encara que ha entès que es tracta de política.



Per la seua banda, des d'EU, Alejandro Lorenzo ha indicat que "s'ha treballat consensuant amb l'oposició", però ha criticat que no s'hagen rebut propostes de cap tipus per a l'elaboració, per exemple, dels pressupostos. Lorenzo ha concretat que ara s'obri un termini d’aproximadament deu dies per a la convocatòria del ple de moció de censura que es preveu per a gener.



Així mateix, els dos partits han confirmat que la possible alcaldable del PP, María Gómez, està sent investigada per "un procediment sobre la seua gestió anterior" i encara que "en principi la denúncia està admesa a tràmit" romanen a l’espera per saber "cap a on anirà el procés".