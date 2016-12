Puig dilueix les províncies: ‘Des del sud fins al nord formem part del mateix poble’

Divendres, 30 de desembre de 2016 a les 14:00h

Puig ha advocat per exigir “tots a una veu” un finançament just per als serveis públics competència de la Generalitat com ara bé l’educació, la sanitat o el sector de la dependència. Ha subratllat que el canvi en el model de finançament és necessari per impulsar les infraestructures en el territori valencià, així com també una transformació de model basada en l'economia productiva i per combatre la desocupació, especialment, entre els més joves.Pel que fa als canvis i novetats que es produiran en aquest 2017, Puig ha ressaltat que el proper any entraran en vigor la Llei de la funció social de l'habitatge i la Llei de la renda mínima garantida, dos textos amb els quals el Consell de la Generalitat pretén garantir drets primordials de la ciutadania. L’Agència Valenciana de la Innovació començarà a operar també l'any que ve i la Generalitat posarà en marxa el pla Generació talent, que treballarà per recuperar el talent de tots els joves que s'han vist obligats a abandonar el territori valencià a causa de les escasses oportunitats laborals.A més a més, pel que fa a les accions de govern aconseguides, el president ha destacat que des del Govern del Botànic s’ha treballat “per aportar un escenari d'estabilitat, honradesa i diàleg” i per avançar en la “reparació de drets bàsics dels valencians i les valencianes”. Per exemple, “cap pensionista es queda sense medicaments per no poder pagar-los; tots els xiquets i les xiquetes tenen, per primera vegada, llibres gratuïts, i les persones dependents estan cobrant, per fi, les seues ajudes”, ha asseverat.Per continuar convertint la societat valenciana en un projecte “d'èxit”, el president ha defensat la importància de recuperar “valors valencians” com “l'honestedat, el coratge, el treball i la solidaritat”, segons ha dit des de la casa del poeta oriolà, a qui ha qualificat com “un dels millors poetes del segle XX”. Per això, ha incidit que en 2017 es commemora el 75 aniversari de la seua mort i ha volgut recordar uns versos d'aquest poeta en què expressa “la seua lleialtat amb les esperances de la gent” i que, segons ha dit, “són proclames que guien la Generalitat en la tasca de governar per a tots els ciutadans”. Amb aquest poema, el president ha explicat, de forma simbòlica, com el Govern Valencià treballa per “cosir” una terra “tan diversa” i una societat “massa fracturada per la desigualtat”.“Des del sud fins al nord formem part del mateix poble, compartim un projecte en comú; tots ens necessitem i ens fem més forts si treballem units i confiem en la nostra fortalesa”, ha indicat Puig, alhora que ha advocat per combatre “la fractura social” generada per la crisi econòmica.Puig, que ha realitzat el discurs de Cap d'Any en castellà, valencià i en versió accessible per a persones sordes, ha destacat que, durant 2016, la Generalitat ha treballat per començar a “reconstruir” el teixit econòmic valencià. En aquest sentit, ha ressaltat que el País Valencià “està millor que fa un any”, com ho demostra el creixement −econòmic− del 3,8%”. També ha recordat que més de 50.000 persones han trobat ocupació i ha fet referència, a més, al fet que el nombre de turistes estrangers que visita aquest territori ha crescut enguany un 16% i que l'índex de producció industrial ha augmentat un 4,4%. Unes dades que indiquen que el País Valencià “està funcionant”. Puig ha atribuït aquest assoliment als “treballadors i als empresaris que, cada dia, amb el seu esforç, donen energia a la societat”.Puig també ha aprofitat el discurs per recordar els “milers de refugiats que s'han vist obligats a fugir de les seues llars o que encara continuen atrapats”. Per aquest motiu, ha exigit una “Europa diferent que recupere la seua altura de mires en defensa dels drets, per damunt de les fronteres”. En aquest sentit, ha afirmat que “els valencians volem una Europa presidida per la humanitat i per a aquesta, que afronte els problemes històrics amb valentia, amb coratge i en contra dels qui aviven la por i la xenofòbia”, ha subratllat.El president també ha tingut paraules d'ànim per als municipis afectats per les fortes pluges registrades aquest mes de desembre al País Valencià. A més de recordar les persones mortes a causa del temporal i de transmetre “l'afecte de tots els valencians i les valencianes als familiars i amics” d'aquests, ha reconegut “el treball i l'enorme dedicació” de tot el personal d'emergències durant els dies “tan difícils”.A més, Puig ha reiterat que tant la Generalitat com les institucions valencianes oferiran ajuda als agricultors que s'han vist perjudicats greument pel temporal, així com “el suport necessari per a la reconstrucció de les comarques afectades”.