El director Yaron Traub deixa l’Orquestra de València

Divendres, 30 de desembre de 2016 a les 13:15h

El director israelià, titular fins a la finalització d'aquesta temporada, seguirà com a associat durant un any

RedactaVeu / València.



L'Orquestra de València tindrà una nova Direcció Titular i Artística com a resultat d'un procés de recerca que ara inicia la Direcció del Palau de la Música. Seguint els passos de grans orquestres de prestigi mundial com la mateixa Orquestra Nacional d'Espanya, el Palau de la Música comptarà, durant un temps, amb la presència, com a convidats, de diferents directors, especialment valencians, però també internacionals, que dirigiran l'Orquestra de València abans que es prenga una decisió final. D’aquesta manera, s’evita “prendre decisions precipitades, ja que prèviament aquests directors hauran pogut dirigir l’Orquestra de València i també, d’aquesta manera, es pot valorar la connexió d’aquests professionals tant amb el públic com amb els músics”, han anunciat des del Palau a través d’un comunicat.



"Amb aquest procés tindrem l'oportunitat de gaudir de la direcció de diferents professionals al Palau de la Música. El públic valencià es farà així una idea d'algunes de les propostes que hi ha damunt de la taula de cara a la renovació de la Direcció Titular i Artística de l'Orquestra de València i tant els integrants de l'Orquestra com els directors convidats tindran l'oportunitat de treballar junts", ha explicat el director del Palau, Vicent Ros, qui ha destacat que "en aquest procés es comptarà amb els professionals que integren l'Orquestra, per saber què opinen i com se senten després de cada actuació".



"Estem davant un procés molt habitual als principals auditoris de tot el món, que permetrà al Palau oxigenar-se amb noves formes de dirigir una orquestra que complementen aquelles de què hem gaudit durant els darrers 12 anys amb el mestre Yaron Traub", ha afegit Ros.



Precisament, sobre el vincle de Traub amb l'Orquestra de València, iniciat ara fa més d'11 anys, el Palau de la Música ha anunciat un acord durant la temporada 2017-2018 segons el qual mantindrà l’exdirector en sis programes de la temporada amb una nova responsabilitat: la de Director Associat de l'Orquestra.





Yaron Traub, Glòria Tello, vicent Ros i Manuel Muñoz, presentaven la temporada 2016-2017. Foto: laveupv.



"Volem agrair profundament la professionalitat i el treball desenvolupat pel mestre Yaron Traub al capdavant de l'Orquestra de València. Sota la seua direcció, hem contemplat com s'ha generat un vincle molt especial d'admiració i respecte amb el públic del Palau de la Música i considerem que és necessari continuar comptant amb ell per garantir una transició amable per al futur de l'Orquestra de València", ha explicat la presidenta del Palau, Glòria Tello.



"Ha sigut una decisió en equip, consensuada i d'acord amb el mestre Traub", ha afegit Ros, "per tal de consolidar el treball realitzat durant anys i mantenir el fort vincle creat amb el públic en tot aquest temps".



Yaron Traub, que va assolir la màxima responsabilitat artística davant l’Orquestra de València en 2005, acabarà el seu contracte en juliol de 2017. Durant aquests 12 anys, l'Orquestra ha adquirit un altíssim nivell artístic, elogiat per tots aquells directors convidats i solistes internacionals que han compartit escenari amb ella en l'última dècada. L'etapa del mestre israelià establert al País Valencià, a més, s'ha caracteritzat pel desenvolupament d'una gran connexió de l'Orquestra amb el públic, l'assumpció d'un lloc protagonista en l'activitat del Palau de la Música com mai abans no s’havia vist i per la consecució d'objectius educatius, socials i de difusió i renovació a tots els nivells.



Yaron Traub ha assenyalat que “després de dotze anys de treball artístic molt intens, tant jo com l’Orquestra i el Palau hem notat la nostra necessitat de cercar nous camins per a poder seguir creixent artísticament.

Estic molt orgullós de la meua orquestra i em dóna molta satisfacció la identificació i la il·lusió del nostre públic amb nosaltres. És una decisió natural, per a mi, acceptar la petició del Palau d’ajudar en aquest moment delicat de transició. Estic molt content d’aquesta decisió en equip que hem pres i estic segur que el nostre públic rebrà la nova etapa amb afecte i il·lusió”.



