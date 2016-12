Els municipis afectats pels incendis forestals de juny reben 580.000€ del Consell

Dissabte, 31 de desembre de 2016 a les 00:00h

El Consell ha aprovat la concessió d'ajudes per pal·liar els danys produïts pels incendis forestals que van tenir lloc al País Valencià els dies 15, 16 i 17 de juny i que van afectar, principalment, poblacions de la Canal de Navarrés, la Ribera Alta i Vall d'Albaida. En total, es van cremar 3.000 hectàrees i es va haver d’evacuar 1.000 persones, com podeu veure en aquest enllaç L'import d'aquestes ajudes ascendeix a 579.856,78 euros i s'ha distribuït de la següent manera: Alzira (2.500,98€), Anna (95.531,38€), Benifairó de les Valls (1.522,80€), Bolbait (709,80€), Carcaixent (173.420,72€), Xella (83.615,84€), Cotes (3.977,02€), Llocnou de Sant Jeroni (24.633,00€), Sallent (72.451,48€), Simat de la Valldigna (2.977,50€), Sumacàrcer (78.768,76€), Terrateig (36.335,30€) i Xàtiva (6.412,50€).Aquests imports s'hauran de destinar exclusivament a la realització, per part dels ajuntaments indicats, de les actuacions destinades a pal·liar els danys produïts pels incendis, bé per mitjà d'actuació directa o a través d'ajudes a persones físiques i jurídiques.Les ajudes contemplen una cobertura de fins al 100% dels danys produïts en infraestructures i béns públics, danys en instal·lacions i infraestructures agràries, béns i infraestructures cinegètiques i per a danys en béns mobles i immobles de persones físiques o jurídiques (amb caràcter extraordinari es podran destinar a aquesta fi, prèvia verificació que els mateixos no estan coberts pel sistema general d'assegurances i sense que, en cap cas, puga superar-se el 100% dels danys produïts en l'incendi).Les actuacions previstes en aquest decret s'atendran amb càrrec al Fons de Contingència de l'exercici 2016. A aquest efecte, s'autoritza una disminució de crèdit per import de 579.856,78 euros i s'autoritza un augment del pressupost de despesa pel mateix import.