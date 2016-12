La primera marxa mora que se subhasta a Internet

Divendres, 30 de desembre de 2016 a les 16:30h

El compositor d’Oliva, Joan Mont, ha decidit subhastar una de les seues composicions. Ho ha fet per Internet, en un conegut portal de compravenda especialitzat. L’objecte de subhasta, una marxa mora, és la primera vegada que es posa a la venda mitjançant aquest sistema, assegura el músic i compositor de la Safor.Mont assegura que aquell qui obtinga la propietat de l’obra ho farà “en exclusiva” i, fins i tot, “podrà posar-li el seu nom”. Pel que fa al procés, apunta que “és una subhasta en temps real que estarà oberta fins el proper dia 6 de gener, el dia de reis, quan el millor postor podrà tindre en la seua propietat una composició singular per fer sonar a les seues festes”.Rere d’aquesta iniciativa hi ha la intenció de fer palesa una “injustícia”. Joan Mont busca donar eixida a una de les seues obres, però no solament té un objectiu comercial, sinó que pretén donar una solució a la situació “injusta” en la qual queden algunes composicions musicals d'aquest estil, afirma en el seu comunicat. Aquesta marxa mora la presentà a un concurs de composició (específic per a música festera) i “malgrat haver estat seleccionada com a finalista per un jurat de garanties, acaben quedant sense premi”. Així, aquesta mena de concursos indiquen que les obres finalistes (i de vegades també presentades) i que han estat interpretades en públic no poden tornar-se a presentar a cap altre concurs.Davant aquesta situació, segons explica Joan Mont, el compositor té diverses opcions: “Presentar-la de nou a altres concursos amb el risc de ser desqualificat, colar-la com un encàrrec nou que realitze alguna entitat festera, regalar-la a algun conegut perquè almenys la música s'escolte, o deixar-la guardada en un calaix a l'espera de temps millors”. En definitiva, “una obra de qualitat reconeguda per un jurat qualificat queda bloquejada”, es lamenta.Per això ha decidit subhastar-la en Internet. “El que vull és buscar-li a la meua marxa un pare, una mare o una família sencera que la cuide i l'aprecie, que la facen sonar i puguen desfilar amb ella”, afirma, alhora que insisteix a denunciar la situació injusta que es produeix amb aquesta i tantes altres obres.La marxa mora, sense títol, es pot escoltar a Youtube (en aquesta notícia); a hores d’ara el seu preu arriba als 150€, “un preu que segueix sent irrisori per a un treball que, en cas de ser encarregat, podria arribar a valer milers d'euros”.