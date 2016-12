Oltra sobre Sandra Casas: ‘Si el PP tinguera vergonya no obriria la boca’

Divendres, 30 de desembre de 2016 a les 17:00h

La vicepresidenta lloa la tasca de la ja exsecretària autonòmica de Serveis Socials que ha “desmuntat l’empastre del sistema Blasco-Cotino”



Xavier Pérez / València.



Visiblement consternada i trista ha aparegut Mónica Oltra en l’habitual roda de premsa del divendres per l’afer i cessament a petició pròpia de Sandra Casas, fins ara secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, una persona de la total confiança de la vicepresidenta en la seua conselleria i que ha realitzat un “magnífic treball”.



Casas serà substituïda per la fins ara directora general d'Inclusió Social, Elena Ferrando. Per la seua banda, l'actual regidora a Borriana i tècnic jurídicosocial en Càrites Diocesana de Sogorb-Castelló, Inmaculada Carda, serà la nova directora general.



Oltra ha carregat durament contra el PP i els ha dit en veu alta que “si tingueren vergonya, en matèria de dependència, no obrien la boca”. Oltra ha destacat que “gràcies al treball de Sandra Casas s'ha canviat un sistema que el PP va deixar absolutament abandonat, de manera que la Comunitat era l'última autonomia en aplicació de la Llei de Dependència”.



Oltra ha assenyalat que el cessament de Casas és "una notícia que costa donar" i ha destacat que ha fet "un treball magnífic" al capdavant de la Secretaria Autonòmica, on ha treballant per "la dignificació de les persones en situació de dependència". Així, ha puntualitzat que "de les 46.000 persones que hi havia en llista d'espera, s'ha disminuït en més de 21.000".



Així mateix, Sandra Casas "ha treballat perquè s'arreglara un empastre de l'antic Govern, amb el model de residència Blasco-Cotino que els tribunals van declarar il·legal", ha destacat.



Inquirida pels periodistes per la petició del PP que Oltra comparega en la Diputació Permanent de les Corts per aquest tema, ha respost que si la crida el Parlament autonòmic anirà "encantada a explicar-li al PP la meua responsabilitat política en aquesta Conselleria i a explicar-li tot el que s'ha fet". Així mateix, s'ha mostrat "molt orgullosa" de Casas i li ha desitjat "molta sort en el seu canvi futur".



Ha criticat que el PP vol fer el "teatrillo" d'atribuir-se el mèrit del cessament de la secretària autonòmica, quan "prenc la decisió fa dos mesos i era pública en l'àmbit dels serveis socials". "Perquè estem a 30 i no a 28, sinó m'entraria el riure", ha manifestat.



Preguntada per si Casas ha incorregut en incompatibilitat, ha explicat que quan es va incorporar a la Conselleria "va deixar el seu despatx definitivament". No obstant açò, ha dit que "precisament" va ser nomenada per a la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials per la labor que estava fent com a advocada en temes de dependència. "El que estàs guanyant en els tribunals, vine ací i arregla-ho", ha indicat.



Així, ha assenyalat que mentre que el PP "resolia de manera injusta una vegada i una altra" en matèria de dependència, el Consell actual va decidir després de "desenes de sentències" que "la retroactivitat es paga". D'aquesta manera, "s'han estalviat milers d'euros en costs i ja no hi ha pleits".



La vicepresidenta també ha posat l'accent que "s'han posat al dia els pagaments de dependència, inclosa la retroactivitat". D'aquesta forma, el passat 31 de març "es va posar al dia tota la retroactivitat que devia la Generalitat a persones en situació de dependència o als seus familiars i hereus.



Demanà el relleu fa dos mesos



La consellera d'Igualtat ha explicat que la secretària autonòmica va demanar el seu relleu fa més de dos mesos, però ella li va sol·licitar que es quedara fins a final d'any. "Per a mi suposa una perduda important, però també entenc que aquesta vida és una vida molt complicada", ha ressaltat Oltra, qui ha agraït a Casas la seua "dedicació, compromís, energia i tota la faena que ha desenvolupat en any i mig".



Oltra ha posat l'accent que Sandra Casas se’n va per "motius personals", per a "recuperar la seua vida familiar i professional" i ha valorat que es va incorporar a la Secretària Autonòmica quan la seua filla tenia "poc més de 15 dies", de manera que "el seu permís de maternitat se'l va passar treballant en la Conselleria".