Dimiteix Cesare Prandelli

Divendres, 30 de desembre de 2016 a les 18:00h

L'entrenador italià del València, Cesare Prandelli, ha presentat a primera hora d'aquesta vesprada la seua dimissió irrevocable. Prandelli considera que Peter Lim no ha complit amb el que li havia promès, ja que li va demanar el fitxatge de quatre o cinc jugadors de més de 25 anys i que estigueren contrastats i aquesta condició no s'ha donat.L'italià deixa el càrrec tres mesos després d'agafar un projecte que es queda sense el seu buc insígnia en el moment en què es volia redreçar el rumb de l'equip amb fitxatges en el mercat d'hivern, que s'obri el pròxim 1 de gener.L'entrenador no confiava en el nivell de l'equip i, després de l'entrenament que ha dirigit aquest matí, s'ha reunit amb Anil Murthy i, posteriorment, ha presentat la dimissió irrevocable, és a dir, sense possibilitat de negociació.Amb la seua renúncia, Prandelli deixa clar que no sentia el suport ni la confiança de la direcció. Ara, el València haurà de buscar un nou entrenador d'urgència per afrontar els compromisos de la Copa i la Lliga de gener.