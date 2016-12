Puçol apuntala les polítiques socials en els pressupostos de 2017

Dissabte, 31 de desembre de 2016 a les 00:00h

La població de l’Horta Nord no ha tingut cap desnonament en els darrers 18 mesos de govern progressista

Després de les llunyanes eleccions de maig de 2015, Puçol (l’Horta Nord) va aconseguir conformar un equip de govern progressista. El PSPV, EUPV i Compromís van arribar a l’entesa i, per primera vegada, l’Ajuntament de Puçol va tenir un alcalde de Compromís.



Enric Esteve valora aquesta entesa en l’equip de govern i recorda que, després de 18 mesos de nou govern de progrés, “el balanç, en termes generals, és positiu”.



En el darrer ple es van aprovar els pressupostos, que per a 2017 freguen els 15 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment de 615.000 euros respecte dels anteriors anys. “Ens sentim orgullosos de l’aprovació d’aquests pressupostos participatius”, apunta Enric Esteve, qui es lamenta del vot en contra del PP, “tot i que estaven d’acord amb el 98% del projecte de pressupostos”, conclou. No obstant això, entre els objectius del govern municipal hi ha el de combatre la situació social heretada, fer front a l’atur i fer participar la ciutadania de les decisions del consistori.



Dels pressupostos municipals de 2017 es dedicarà un 10% a polítiques socials, i es passarà dels 677.000€ que hi destinava el consistori en 2012 o dels 744.000€ que es pressupostaren en 2015, als 973.000€ que han aprovat en el darrer ple, segons les xifres que han facilitat a aquest diari des de l’Administració local. En aquest sentit, Enric Esteve afirmava a aquest diari que les polítiques socials són la “gran preocupació del govern municipal” i van més enllà de xifres econòmiques, ja que comptem amb “un bon equip dedicat als serveis socials que treballa molt bé, uns grans professionals que ajuden molt en la prioritat política d’aquest govern”, explica Esteve.





L'equip de govern estudia possibles dissenys urbanístics.



Una prova plausible de l’efectivitat de les polítiques posades en marxa per l’equip de govern és que a Puçol “no hi hagut cap desnonament en el que portem de legislatura que haja provocat que alguna família es quedara al carrer”, essent això una imatge gràfica del que suposa aquesta aposta. Un fet que contrasta amb les etapes de governs conservadors, on “sí van haver-hi desnonaments”, encara que no ens han pogut facilitar les xifres perquè no estan classificades.



Pel que fa l’atur, “l’hem reduït amb 500 persones aproximadament des de 2015”, indica l’alcalde, i s’ha passat de les 1.600 persones aturades a poc més de 1.100. Al final de la legislatura, Esteve vol que la xifra, “sent cautelosos”, se situe “per baix de les 900 persones”. En aquest sentit, Puçol ha posat en marxa un projecte pioner per al qual l’Ajuntament ha establert un conveni de col·laboració amb comerços, incloses grans superfícies. A més a més, el consistori s’encarregarà de la tasca formativa. Per primera vegada, 18 persones han realitzat els cursos de Caixers/caixeres i de Reponedors/reponedores. “D'aquests, cinc ja tenen un contracte als supermercats on han realitzat les pràctiques i les altres, en la seua majoria, els tindran a curt termini”, explica Esteve, qui afegeix que “els directius dels supermercats ens han demanat cursos de xarcuteria i pescateria per al futur i han felicitat l'Ajuntament per la seua iniciativa d'ampliar horitzons quant a l’oferta de cursos de formació”.





Ruta de la Salut a Puçol.



Paral·lelament, des del consistori es visiten amb “assiduïtat” els polígons industrials per tal de conèixer de primera mà quines són les circumstàncies de les contractacions. En aquest sentit, Esteve assegura que el 80% dels empresaris “ens ha informat que estan en disposició d'augmentar la plantilla”.







El consistori planteja projectes de futur, però, afegeix Esteve, “aquests han de ser consensuats amb els partits polítics i la ciutadania, de forma que si portem endavant, per exemple, el projecte de fer zona de vianants el barri antic, això ha de ser un projecte que vaja més enllà del partit de govern de torn i siga quin siga el partit o partits de govern, el projecte s’haurà d’executar”.



Pel que fa al deute, situat en el 42%, segons apunten des del consistori, cal afegir que l’Ajuntament “no ha acudit mai al FLA i, per tant, no tenim un pla d’ajust i seguiment tan rigorós com els ajuntaments que sí han acudit”, explica el primer edil. No obstant això, Esteve és optimista i planteja rebaixar el deute “al voltant dels 190.000 euros per a l’any 2017”.



El consistori manté les reivindicacions que al seu parer són ineludibles de millorar, com ara bé el soterrament de les vies, els accessos a l’autopista (AP7) i la millora de les carreteres. A més a més, per les mancances que afecten moltes comarques valencianes degut a l’absència de plans d’emergències contra inundacions, l’Ajuntament continua reivindicant millores en els col·lectors de pluja i el pla mancomunal contra les puges torrencials com les patides aquest mes de desembre al Baix Segura, la Ribera o la Vall d’Albaida.