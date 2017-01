El Magnànim revela les novetats que ‘agitaran culturalment’ els valencians

Diumenge, 1 de gener de 2017 a les 17:00h

El nou Magnànim, capitanejat per Vicent Flor, ha fet balanç d’aquest any 2016 i ha avançat algunes de les novetats del 2017, de les quals ja va informar a aquest diari. La premissa d’aquest any ha estat “apropar la cultura a la ciutadania i consolidar la Institució Alfons el Magnànim com a centre d’Investigació”, i en 2017 “tindrà continuïtat”, segons ha explicat el seu director Vicent Flor.Flor ha incidit que la principal pretensió d’aquest contenidor cultural dependent de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València és que la Institució Alfons el Magnànim “parle del present, atenga i es preocupe dels problemes actuals de la nostra societat” i que arribe a configurar-se com un “ens que actue com a agitador cultural”, ha explicat.En aquest sentit, la Institució Alfons el Magnànim ha iniciat un procés de modernització, escenificat a través de la seua adaptació a les noves tecnologies i l’era digital, i ha presentat col·leccions “més modernes i multidisciplinars, ha establert connexions i col·laboracions amb les comarques del nord i del sud del País Valencià i ha apostat per una renovació de la imatge corporativa de la institució per tal d’apropar-la a un públic més divers”.Així mateix, Flor ha avançat que l’aposta de la Institució Alfons el Magnànim per al 2017 és editar 40 volums, que inclouran una antologia de textos del periodista José Vicente Aleixandre publicats a Levante-EMV al voltant del futbol, una aproximació a la pràctica esportiva durant la Guerra Civil, la producció poètica completa de Teodoro Llorente en valencià, un volum sobre la Central Nuclear de Cofrents, la traducció al valencià dels diàlegs de Lluís Vives, les obres poètiques completes de Marc Granell, així com un llibre envers la producció del compositor ontinyentí Josep Melcior Gomis, traduccions i la presentació d’una nova pàgina web per a la Institució.Durant 2016 s’ha començat a consolidar l’aposta per convertir la Institució Alfons el Magnànim en un Centre d’Investigació amb producció pròpia, amb volums que abracen totes les àrees del coneixements. Una vessant que s’articula a partir dels quatre instituts constituïts a l’ens.En aquest sentit, l’Institut de Ciències Socials i de la Cultura pretén per a 2017 promoure un estudi al voltant de l’estructura social que presenta el País Valencià. A més a més, l’Institut de Ciències Físico-Naturals, que dirigeix el professor Vicent Martínez, posarà en marxa una col·lecció de divulgació científica que estarà acompanyada d’audiovisuals de curta durada. Des de l’Institut d’Història es promulgarà un congrés que versarà al voltant dels moviments feixistes i nacionalistes. Des de l’Institut d’Humanitats es traduirà per al proper exercici una biografia del filòsof i crític alemany Walter Benjamin. Es tracta, en definitiva, “de complementar les publicacions editades i produïdes per la Institució Alfons el Magnànim amb congressos i xerrades que engloben des de literatura, fins a la ciència política o l’astronomia”, ha indicat Flor.