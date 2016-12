EUPV acusa Puig de 'falta de sensibilitat' per obviar en el seu discurs la situació de RTVV

Divendres, 30 de desembre de 2016 a les 20:30h

El coordinador d'EUPV, David Rodríguez, ha acusat aquest divendres el president de la Generalitat, Ximo Puig, de "falta de sensibilitat" per obviar en el seu discurs d'Any Nou la situació de la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) i dels seus extreballadors i l’ha instat a "passar a l'ofensiva amb coherència per a aconseguir un canvi real l'any que s'arribarà a l'equador de la legislatura per a acabar amb la desigualtat social que pateixen les classes populars".Per a la formació d'esquerres, enguany, aquest discurs, s'hauria d'haver emès per RTVV, és per això que "ens ha semblat una falta de respecte que Puig ni tan sols haja parlat del tema", ha dit Rodríguez, i ha defensat que es tinga en compte els extreballadors i treballar "per un ens cent per cent públic, amb gestió i control democràtics, i no iniciar l'externalització o privatització amb finalitats empresarials i polítiques partidistes", perquè, tal com va publicar La Veu, aquesta formació va manifestar la setmana passada que “el canvi de nom de RTVV amaga una privatització encoberta de part del servei”.Així mateix, el portaveu d'EUPV ha valorat de manera positiva la "gestió honesta" que defensa Puig, "totalment necessària després dels 20 anys de corrupció del PP", però també ha indicat que per a EUPV "no és suficient", ja que "s'han d'establir les prioritats en funció de les necessitats de la classe treballadora i la majoria social del poble valencià, ser valents amb polítiques que giren radicalment l'orientació del realitzat pels populars".A més, aprofitant que el discurs de cap d'any s'ha fet a la casa del poeta alacantí Miguel Hernández, Rodríguez ha volgut recordar que "va ser un poeta comunista, un intel·lectual que va lluitar contra el feixisme i que va morir en les presons franquistes com a represaliat, sobre qui encara es manté un judici i sentència il·legal, com a milers de republicans als qui se'ls deu la reparació de la nostra memòria democràtica".En aquest mateix sentit, el coordinador d'EUPV ha assenyalat que és cert que el pròxim any es compleix el 75 aniversari de la defunció del poeta oriolà, però també ha apuntat que va participar en el II Congrés d'Intel·lectuals en Defensa de la Cultura de 1937, inaugurat a València i del qual, aquest 2017, es complirà el seu 80 aniversari. "Les seues idees i la seua poesia segueixen vigents davant els reptes actuals del País Valencià i de l'Estat espanyol i Europa", ha indicat.Rodríguez, tot i que ha aplaudit l'anunci de l'entrada en vigor en 2017 de la Llei de Funció Social de l'Habitatge i la Llei de Renda Mínima Garantida destaca que és "fonamental que es realitzen avanços en democràcia i participació amb la modificació de la Llei Electoral Valenciana per a trencar la injusta barrera del 5% i rebaixar-la al 3% amb l'objectiu de tenir en els pròxims comicis municipals i autonòmics una càmera més plural i representativa de tots els sectors valencians".A més, ha considerat que "sense una reforma fiscal progressiva, amb treball estable i digne garantit, serà molt difícil eixir de la crisi sistèmica". Per a David Rodríguez, "les xifres de reducció de l'atur són molt modestes, en un País Valencià marcat per un sector de serveis molt precaritzat o amb els sectors industrials abandonats, amb un gran percentatge d'economia submergida i salaris mínims"."Com espera el Consell facilitar l'accés al crèdit de les xicotetes i mitjanes empreses sense banca pública?", s'ha preguntat i ha recalcat que "encara falta per concretar moltes de les declaracions formulades en el Pacte de Botànic i absències tan importants com la protecció a la nostra maltractada cultura".