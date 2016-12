Ribó: ‘No em tremolarà el pols si he d’aplicar restriccions de trànsit per contaminació’

Dissabte, 31 de desembre de 2016 a les 09:45h

La ciutat de València no presenta elevats nivells de diòxid de nitrogen en aquests moments



ACN / València.



L’alcalde de València, Joan Ribó, ha assegurat, aquesta setmana, que no “li tremolarà el pols” si ha d’aplicar restriccions al trànsit a la ciutat a causa dels elevats índexs de contaminació a l’ambient.



L’alcalde de València ha dit que, si bé de moment els nivells de contaminació són tolerables, “el dret a respirar un aire de qualitat està per sobre dels problemes de circulació que generen les restriccions al trànsit”. Ribó ha indicat que el vent de Llevant està allunyant els contaminants de l’aire i que pel moment no es preveu una situació semblant a la de Madrid, que ha restringit la circulació al trànsit dels vehicles amb matrícula parell si no circulen amb, almenys, tres persones al seu interior.



A Barcelona, l'alta contaminació ha obligat, aquest dijous, a activar un avís a l'àrea metropolitana per nivells elevats de diòxid de nitrogen. Es tracta d'un avís preventiu que no implica cap prohibició, però s’ha aconsellat utilitzar el transport públic i realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta pels carrers amb una freqüència baixa de trànsit.