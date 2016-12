El canvi de noms dels carrers feixistes de València es farà de forma col·legiada

Dissabte, 31 de desembre de 2016 a les 10:00h

L'Ajuntament vol que siga un procés ‘amable i senzill’ i durant 18 mesos mantindrà les dues denominacions



EP / València.



La regidora de Cultura de l'Ajuntament de València, Glòria Tello, s'ha reunit aquest passat divendres amb veïns i membres de la Comissió de Memòria Històrica per a informar-los sobre el procediment de canvis de noms de carrers. A més, segons va informar divendres el consistori en un comunicat, es treballarà conjuntament perquè aquest procés siga el més "amable i senzill" possible i per tractar de solucionar al màxim qualsevol situació que es puga produir.



Tello indicava que "s'està en contacte amb altres ciutats que ja han iniciat aquest mateix procés per a intercanviar informació i aprofitar la seua experiència i aprendre sobre quina és la millor manera de portar avant aquest necessari procediment". Igualment, la regidora els ha transmès la intenció de mantenir durant 18 mesos les dues denominacions del carrer, és a dir, l'antiga i la nova, per a donar temps suficient a veïns i comerciants a realitzar els tràmits i canvis necessaris. Una proposta que ha sigut “molt ben acollida per part dels veïns”, afirma el consistori.



La Federació de Veïns convocarà, per la seua banda, totes les associacions perquè siguen partícips del procés, treballen la informació amb els seus veïns i puguen aportar idees. Posteriorment, convidaran la regidora i els membres de la Comissió de Memòria perquè puguen informar directament les associacions de tot el procés i puguen intercanviar opinions.



En la reunió s'han aportat algunes idees per part dels assistents, mesures que seran estudiades pel Servei de Recursos Culturals, encarregat de tot el procés. Des de l'Ajuntament s'enviarà a cadascun dels veïns i comerciants una carta amb informació dels canvis, que també es comunicaran a un gran nombre d'organismes amb l'objectiu d'agilitar els tràmits.



"Memòria, justícia i reparació"



Ofelia Vila, de CCOO i membre de la Comissió de Memòria Històrica, assegurava que es tracta d'una notícia "molt esperada, que ha sigut acollida positivament". "Sabem que es poden produir algunes molèsties que assumim per a complir amb la Llei de Memòria Històrica i portar avant els principis de la Llei: Memòria, Justícia i Reparació".



En aquesta línia, el representant del grup per a la Recuperació de la Memòria i membre de la Comissió de Memòria Històrica, Matías Alonso, ha agraït "a la nova corporació la seua determinació en aplicar, no solament la Llei de Memòria, sinó tot el referit a la memòria democràtica i de les víctimes, després de més de 15 anys de lluita davant l'actitud d'insubmissió de l'anterior corporació per una cosa que no és més que un acte de normalitat".



"Valorem sobretot la voluntat de fer-ho amb respecte i col·laboració amb els sectors afectats. És important que després d'anys de lluita, València puga comptar amb una guia de carrers i un quadre d'honors presentables, on es mostren valors democràtics", ha afegit.