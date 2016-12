La GVA lamenta que el Govern espanyol no avisara de l’arribada dels refugiats sirians

Dissabte, 31 de desembre de 2016 a les 10:30h

La delegació del Govern espanyol acusa Mónica Oltra de faltar a la veritat i indica que ha informat un dia abans de l’arribada de demandants d’asil



Redactaveu / ACN / València.



La vicepresidenta i consellera d’Igualtat de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha lamentat que la delegació del Govern espanyol no haja informat amb suficient antelació de l’arribada de 30 refugiats sirians al País Valencià dels 198 que han estat destinats a l’Estat espanyol. Durant la roda de premsa en la qual ha presentat la nova Oficina d’atenció a persones migrades, Oltra ha dit que el Govern valencià ha enviat precs a la delegació del Govern espanyol perquè se’ls avise amb suficient antelació per saber quins recursos destinar, si arriben nens que s’han d’escolaritzar i per distribuir els recursos educatius i sanitaris. “De moment se n’assabenten abans els mitjans de comunicació que el Govern valencià”, ha lamentat Oltra.



Aquestes declaracions han tingut una resposta per part de la delegació del Govern espanyol al País Valencià que, a través d’un comunicat, ha acusat Oltra de “faltar a la veritat” i ha assenyalat que la Generalitat Valenciana va rebre una comunicació per correu electrònic adreçada a la secretaria general d’Immigració el 27 de desembre a les 18.20 hores.



En aquest comunicat, la delegació del Govern indica que la Generalitat Valenciana va ser avisada un dia abans de l’arribada dels sol·licitants d’asil, igual que la resta d’autonomies. A la comunicació oficial quedava indicada la localització i les entitats que s’encarregarien de l’acollida en el marc del sistema d’acollida i integració de sol·licitants i beneficiaris de protecció internacional, segons que ha assegurat el Govern espanyol.



Així mateix, al comunicat es manifesta que es va informar els mitjans de comunicació a través d’una nota de premsa aquest dimecres 28 de desembre.