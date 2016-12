Candidats i candidates per dirigir l'Orquestra de València

Dissabte, 31 de desembre de 2016 a les 13:45h

Divendres s’anunciava que l’actual director titular de l’Orquestra de València, l’israelià Yaron Traub, no continuarà com a titular i director artístic de la formació simfònica del Palau de la Música, ja que conclou el seu contracte en juny de 2017. No obstant això, mantindrà el lligam amb l’auditori com a assessor artístic durant un any.La decisió al voltant d’aquests fets, confirmada divendres pel Palau, l’anticipava la presidenta del Palau i regidora de Cultura i Benestar Animal, Glòria Tello, a aquest diari durant una entrevista realitzada el passat 14 de desembre i que oferirem el proper diumenge 8 de gener, en la qual també fa una valoració de la feina feta al Palau des de la seua arribada fins a la data.Així, el ball de candidats i candidates ha començat. El director del Palau de la Música, Vicent Ros, ha atès aquest diari per transmetre com serà aquest procés que començarà en acabar aquesta temporada del 30 aniversari de l’auditori (la 2016-2017), que es troba tancada completament. Així, Ros ha explicat que serà al llarg de les dues temporades següents, la 2017-2018 i la 2018-2019, és a dir, abans que concloga aquesta legislatura, quan l’Orquestra de València ha de tindre un director o directora titular. Aquest, però, preferentment ha de ser valencià, encara que no descarten, des de la institució musical, que puga ser un director estranger. En aquest sentit, Vicent Ros ha explicat a La Veu que el director o directora seleccionada per la direcció, una tria que serà consensuada amb els músics i en la qual es tindrà en compte l’opinió del públic, ha de ser un mestre que “sàpiga posar disciplina de treball, que estiga disposat ha mantenir un compromís amb la direcció i els músics, que manifeste una responsabilitat artística, que faça un repertori programat en el cor i el cap”, perquè “volem un director que arrisque i que del resultat se n’aprofiten tots”. En eixe sentit, puntualitza que el director o directora “ha de conèixer les coses que es fan a València”, és a dir, que “el patrimoni musical valencià, el director que vinga, ha d’entendre que s’ha de valorar”. Pel que fa a les programacions i la inclusió en aquestes de música contemporània i als encàrrecs a compositors valencians i repertori autòcton, que fins ara quasi havien desaparegut, Vicent Ros indica que el nou director o directora “ha de combinar la tradició amb la modernitat en els programes”. Mentre que, per altra banda, “hem de tindre una relació viva amb el públic, hem d’atraure’ls amb projectes nous i innovadors, per mantenir una relació activa. Per això, “necessitem un director que organitze els programes perquè sume, perquè la gent −que forma l’orquestra− és jove i cal que els motive”.La intenció que el proper director o directora de l’Orquestra de València siga valencià és una premissa pràcticament unànime. Així, al llarg de les dues temporades esmentades i sobre les quals la direcció del Palau està treballant, dirigiran l’orquestra diferents directors i directores, alguns dels quals ja han confirmat dates i, amb altres, s’està negociant.