Trauen vora 5kg per persona i dia de llobarros i orades en la desembocadura del Millars

Dimarts, 3 de gener de 2017

Una concentració inusual de peixos molt a prop de la costa reuneix desenes de pescadors

Llobarro.

Riu Millars



Vila-real.



Des de dimecres passat la platja de la gola nord d'Almassora i la de la gola sud de Borriana registren diàriament vora una vintena de pescadors que estan capturant llobarros i orades. Concretament la guarderia del



“Aquests dies s'estan traient molts quilos de llobarro i orada. La piscifactoria està ací prop. Estan criant eixes dues espècies de peixos i sembla que per l'últim temporal es va fer un forat en alguna de les gàbies, alguns van fugir i han fet cap ací. Ho estan dient els pescadors encara que no està confirmat, però sembla que no és normal que hi haja tanta quantitat de llobarro ara en desembre i tan a prop de la costa”, afirma Javier Rodríguez, guarda del Consorci del Millars.

Guarda del Consorci i pescador sense llicència. Foto: Consorci Desembocadura Riu Millars.



Els llobarros, l'espècie més capturada aquests dies, acostumen a nadar per les costes rocoses i zones d'arenals, així com també solen penetrar per les aigües dolces dels rius, tal com expliquen en un comunicat des del Consorci de la Desembocadura del Riu Millars. A més, detallen també que els pescadors que es concentren en aquesta zona els estan pescant en la superfície, a molt poca profunditat, on hi ha moviment d'ones i es crea escuma.



Les llicències en regla



“Nosaltres passem per tots els pescadors -continua dient Javier Rodríguez- i anem controlant que tinguen la llicència continental per a poder pescar al riu. Després, si veiem que hi ha pescadors marítims fent alguna infracció, com per exemple, pescar amb més de dues canyes o capturar talles il·legals, avisem el Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil que són els qui tenen competència en pesca marítima des de la costa”. La majoria de les captures són talles legals d'entre 30 a 40 centímetres. Les talles inferiors a 25 centímetres han de tornar-les a la mar o al riu.





Pescador traent llobarro. Foto: Consorci Desembocadura Riu Millars.



Un altre dels temes que vigila prioritàriament la guarderia del Consorci riu Millars és la brutícia que puguen deixar els pescadors: bosses de plàstic, caixes buides, paquets de tabac, botelles de plàstic... Els pescadors estan obligats a deixar la platja neta com la van trobar però alguns d'ells encara no ho fan, segons explica aquesta entitat al comunicat.





