L'Ajuntament de València 'seguirà reduint deute'

Dilluns, 2 de gener de 2017 a les 12:30h

El regidor d'Hisenda, Ramon Vilar, ha subratllat aquest dilluns la "salut financera i de gestió de tresoreria" del consistori i ha assenyalat els "nivells plenament satisfactoris" aconseguits durant 2016.

EP / València



L'Ajuntament de València, a través del regidor d'Hisenda, Ramon Vilar, ha destacat aquest dilluns la "salut financera i de gestió de tresoreria" del consistori i ha assenyalat que ha aconseguit "nivells plenament satisfactoris" durant 2016, així com que la ciutat continuarà reduint el seu deute al llarg del pròxim exercici pressupostari.



Vilar ha indicat, en un comunicat, que el deute del consistori amb les entitats financeres i creditícies a 31 de desembre de 2016 era de 659 milions d'euros (88,9%). L'edil ha manifestat que açò "suposa una considerable reducció sobre els 711 milions d'euros amb què es va tancar 2015".



"Seguirà reduint deute"



En aquesta línia, el titular d'Hisenda ha subratllat que l'executiu local, que formen Compromís, PSPV i València en Comú, "seguirà reduint deute". Així, ha recordat que, d'acord amb la previsió del Pressupost Municipal de 2017, aquest nou any el deute de l'Ajuntament "es reduirà fins als 584 milions d'euros, la qual cosa suposa el 74,76% dels ingressos".



D'altra banda, Ramon Vilar ha ressaltat que un altre dels indicadors és el període mitjà de pagament a proveïdors, l'evolució del qual ha sigut "molt positiva" al llarg de 2016. Referent a açò, el regidor ha explicat que durant 2015 i 2016 "s'han anat reduint aquests terminis de pagament fins a arribar als 2,2 dies actuals, amb els quals l'Ajuntament tanca l'exercici". No obstant açò, Vilar ha precisat que es tracta d'una mitjana "difícil de mantenir" i ha considerat com un indicador "òptim mantenir-se per sota dels 5,5 dies".



El responsable municipal d'Hisenda ha afirmat que "tant pels indicadors anteriorment citats com per l'estricte compliment de l'estabilitat pressupostària i la regla de despesa, l'Ajuntament de València està en condicions que se li alce la intervenció de facto per part del Ministeri d'Hisenda i poder recuperar així la seua autonomia".



"El deute comercial i el deute bancari estan perfectament controlats i evolucionen positivament segons el programat", ha clos Ramon Vilar.