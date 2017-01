El PSOE exigeix a Rajoy que execute les obres contra riuades al País Valencià

Dilluns, 2 de gener de 2017 a les 12:15h

Ábalos: “La major part de les actuacions, entre elles, la construcció de canalitzacions i obres de defensa davant grans avingudes segueixen en els calaixos"

El Clariano al seu pas per Ontinyent en la passada gota freda.

RedactaVeu / EP / MAdrid



El diputat del PSOE en el Congrés espanyol, José Luis Ábalos, ha presentat una bateria de preguntes perquè el Govern de l'Estat explique "per què no s'han executat les obres previstes en els plans de gestió del risc d'inundacions en les demarcacions hidrogràfiques del Xúquer i el Segura", dos de les conques "més castigades" per l'últim temporal.



Ábalos ha assenyalat que l'últim temporal que ha registrat al País Valencià "s'ha cobrat la vida de quatre persones, ha causat grans danys materials en la nostra costa, pèrdues milionàries en el camp i destrosses en infraestructures ramaderes". Unes conseqüències que, al seu parer, "podrien haver-se atenuat amb major voluntat política".



El diputat del PSOE ha assenyalat que els municipis assotats per aquest episodi de pluges torrencials "necessiten amb urgència que s'activen les actuacions per a resoldre el dèficit en infraestructures per a prevenir inundacions i grans avingudes en el nostre territori".



El parlamentari valencià ha denunciat que el gener passat el Govern va aprovar el Reial decret pel qual s'aproven els plans de gestió del risc d'inundació de les demarcacions hidrogràfiques del Xúquer i el Segura. "No obstant açò, un any després la major part de les actuacions, entre elles, la construcció de canalitzacions i obres de defensa davant grans avingudes, segueixen en els calaixos", ha criticat Ábalos.



El dirigent socialista ha reclamat que l'Executiu "active un pla d'emergència" per a evitar que aquestes conques, que han registrat desbordaments en aquest últim temporal, "no tornen a patir danys que podrien haver-se minimitzat considerablement si l'Executiu haguera complit amb els seus compromisos".



Entre les qüestions que el PSOE reclama al Govern espanyol destaca "un calendari d'actuacions per a prevenir riuades, entre elles, obres estructurals, mesures de protecció per a garantir la seguretat de les persones i obres de defensa que tinguen previstos els cabals històrics que poden circular per barrancs o rambles".



Ábalos també requereix que el Govern espanyol detalle com preveu resoldre els greus problemes que segueix suportant el litoral mediterrani en la demarcació de València. "Les imatges de la platja del Saler i de nombroses zones del litoral de la demarcació són desoladores. El temporal s'ha engolit literalment la platja i el cordó dunar, el mar ha arribat als habitatges i els danys en les estructures dels passejos són quantiosos", ha afegit.



En aquest sentit, el dirigent socialista pregunta al Govern estatal "si ha previst algun pla de reforç al sector turístic per a pal·liar els danys en els municipis costaners".



Agricultura i ramaderia



El diputat també s'ha referit a les pèrdues en l'agricultura i la ramaderia. Per açò, insisteix que l'Executiu espanyol aclarisca si obrirà "alguna línia d'ajudes per a compensar les pèrdues milionàries".



A més, ha reclamat que el Govern espanyol detalle si atendrà les demandes del sector agropecuari que demana, entre altres qüestions, mesures especials per a les parcel·les que hagen perdut més del 30 per cent de la producció, crèdits bonificats o subvencions per a la reposició de l'arbrat mort per asfíxia.