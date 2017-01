Més de 60 centres educatius d'Aragó promouen el català i l'aragonès en horari escolar

Dilluns, 2 de gener de 2017 a les 12:45h

El Departament d'Educació, Cultura i Esport del Govern d'Aragó segueix apostant per les llengües pròpies a través de programes educatius en aragonès i català. Aquest any, més de 60 centres podran gaudir d'activitats independents a les classes d'aragonès i català que ja s'imparteixen en alguns centres del territori.El Govern ha augmentat el pressupost del programa d'aragonès Luzía Dueso i ha recuperat aquest any el Jesús Montcada, el de català, que es va eliminar durant la legislatura passada.Segons informa Arainfo , durant aquest 2016 s'han destinat 20.000 euros a aquests programes (un 330% més que en anys anteriors) i per al curs 2016/17 s'hi destinaran 14.000 euros més per a tots dos programes.El catàleg d'activitats recull dues modalitats. Una amb activitats curriculars d'animació que es realitzen a l'aula i en horari lectiu i que s'integren a les diferents àrees. I la segona que consisteix en el fet que els centres desenvolupen durant tot el curs els seus propis projectes vinculats a la llengua.Pel que fa al programa Luzía Dueso, han presentat sol·licitud els següents centres de: Chaca, Villanúa, Biescas, Caldearenas, Senegüé, Brollo, Pla i l'Aínsa, Benás.En el cas del programa Jesús Montcada, els centres dels municipis de: Queretes, Calaceit, el Torricó, Maella, Torrent de Cinca, Tamarit de Llitera, Albelda, Vall de roures, Graus, Aiguaviva de Bergantes, la Freixneda, Montsó, Mequinensa, Penya-vermella de Tastavins, Fraga, Saidí i Benavarri.També s'han concedit activitats de tots dos programes a centres educatius de Saragossa, Utebo, Alcanyiz, Cariñena, Tarazona, Exea, Samianigo, Graus, Peralta de Alcofea, Uesca, Pinsoro, Tarazona, Utebo, Used i Calamocha.