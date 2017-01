La fiscalia obri diligències per presumptes irregularitats en Divalterra

Dilluns, 2 de gener de 2017 a les 13:45h



EP / València.



La Fiscalia de València ha decidit obrir diligències d'investigació davant la denúncia del PP en la Diputació Provincial sobre presumptes irregularitats en l'empresa pública Divalterra, antiga Imelsa, sobre la qual s'ha anunciat una nova etapa arran de l'informe d'un auditor intern que va detectar incidències en la gestió de l'ens.



Així ho han indicat a Europa Press fonts coneixedores d'aquesta decisió del ministeri públic. La portaveu del PP en la corporació provincial, Mari Carmen Contelles, va explicar en roda de premsa el passat novembre que eixe informe qüestionava, entre altres assumptes, el fraccionament de contractes i la inclusió de begudes alcohòliques com a dietes. Incidències que finalment van provocar el cessament irrevocable de Víctor Sahuquillo, un dels gerents de l'ens en aquell moment, després de pagar les dietes qüestionades, per un total de 252 euros, tal com va publicar La Veu. El Consell d'Administració de Divalterra va aprovar el seu cessament el 27 de desembre.



L'informe d'un auditor intern d'aquesta empresa pública advertia de la contractació de serveis sense un contracte/pressupost signat entre les parts; compromís de crèdits sense haver-se iniciat l'expedient de contractació amb els documents mínims necessaris; o negociació de pressupostos amb l'objectiu que cap d'ells superara els 18.000 euros, la qual cosa evitaria la signatura mancomunada dels dos gerents, el del PSPV i Compromís, segons va denunciar públicament Contelles.



Així mateix, s'advertia que Divalterra havia pagat més de 90.000 euros per tres contractes subscrits a la lletrada Emma Ramón que va representar l'exalcalde de Gandia, excap de Gabinet del president de la Diputació, Jorge Rodríguez, i exnúmero tres del PSPV amb Ximo Puig, José Manuel Orengo, en altres procediments.



Els contractes van comptar amb el vistiplau de José Luis Vera, llavors director dels serveis jurídics de Divalterra. El passat 18 de novembre, el president de la Diputació de València va anunciar que demanaria al consell d'administració de Divalterra apartar a Vera, a qui va demanar "explicacions convincents i documentades" dels treballs realitzats a l'entitat pública per Ramón dins del cas Taula.



Una setmana més tard, el 24 de novembre, la Diputació va anunciar que Divalterra substituiria Ramón, que fins a eixe moment defensava l'empresa pública en tres assumptes judicials vinculats al cas 'Taula', després d'haver anunciat la lletrada la seua "renúncia irrevocable".



Despeses de representació i dietes



L'informe de l'auditor també contempla incidències en dietes, despeses de representació i altres despeses. En concret, assenyala que abans de l'1 de novembre, en què va entrar en vigor una nova norma que regula aquests aspectes, s'incloïen en els tiquets conceptes no regulats com begudes alcohòliques; no existien limitacions sobre la despesa en menjars diaris en jornades de treball convencional; no existia un concepte clar de les despeses de representació; ni un procediment únic per a tot el personal en la justificació i pagament de dietes.



Contelles també es va referir públicament al contracte d'assessoria jurídica per a Divalterra, per un import de quasi 600.000 euros, que es va paralitzar eixa mateixa setmana. En aquest expedient, la baremació era del 90% la part tècnica i solament del 10% l'econòmica.