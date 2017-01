Oltra, sobre la nova RTTV: 'El PP està fent tot el possible perquè isca malament'

Dilluns, 2 de gener de 2017 a les 14:45h

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, admet que "al Consell probablement li haguera agradat poder anar més ràpid" en la posada en marxa de la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC), la nova RTVV, però "al final en la vida no sempre es fa el que es vol, sinó el que es pot". "Molta gent pregunta per a quan Canal 9, però cal fer les coses bé, no per fer-les més ràpid al final ixen millor", ha puntualitzat.En una entrevista concedida a Europa Press, Oltra ha indicat que els terminis que marca la llei per la qual es crea la CVMC o l'elecció del Consell Rector, amb el "boicot" que va fer el PPCV, han "ralentit" el procés perquè finalment comencen les emissions, però ha advocat per anar pas a pas perquè si les coses es fan ràpidament però no bé "després açò té conseqüències".La vicepresidenta ha criticat que el PPCV "va tancar la ràdio i televisió públiques perquè no volia tenir mitjans de comunicació públics i està fent també tot el possible perquè açò isca malament". Davant aquesta situació, ha defensat que es vaja "pas a pas, que els passos que es donen estiguen bé" abans que "precipitar una decisió que després tinga conseqüències negatives".Preguntada sobre les negociacions amb CGT, sindicat que va presentar una demanda contra l'ERO en RTVV i el judici del qual s'ha fixat en l'Audiència Nacional per al pròxim 11 de gener, ha indicat que el secretari autonòmic de Comunicació segueix en contacte amb aquesta central sindical i "regularment manté reunions per a veure si es pot cercar una solució pactada". "Queda poc (temps) però el secretari autonòmic està damunt del tema, dialogant des del principi", ha agregat.Quant a la intenció del sindicat d'ampliar la demanda per successió d'empreses, tal com podeu consultar al següent enllaç , que afectaria la nova CVMC, Oltra ha instat a esperar a veure què diu el tribunal i si decideix acceptar aquesta ampliació de demanda quan ja està assenyalada la vista. A més, considera "discutible" eixe plantejament ja que aquesta "no és una empresa productiva que deixa de fabricar caragols i als dos dies fabrica caragols en un altre lloc", sinó que en aquest cas s'està parlant d'un mandat legal d'un Parlament com el valencià.La vicepresidenta ha confiat a poder tancar "bé" aquest tema i "no haver de patir les conseqüències d'una gestió dèspota del PP en el seu moment, quan va decidir tancar RTVV per un atac d'ira i de supèrbia".D'altra banda, respecte a la comissió bilateral entre la Generalitat i el Govern espanyol per a evitar un recurs d'inconstitucionalitat per part de l'Executiu a la llei de la CVMC, Oltra ha indicat que des del Consell s'està proposant data per a la seua celebració, encara que ara per ara no està tancada.