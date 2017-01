El temporal i la sequera deixen més de 700M€ en pèrdues al País Valencià

Dilluns, 2 de gener de 2017 a les 15:30h

La Unió lamenta que aquest 2016 haja sigut “un any desastrós”, ja que als danys pel temporal de pluges i inundacions cal sumar també els ocasionats per la sequera, de més de 250 milions d'euros. Tot plegat ha suposat unes pèrdues de 700 milions d'euros

La Unió reclama una sèrie de mesures per a compensar els llauradors i ramaders afectats. A la demarcació de València s’han comptabilitzat 151 milions d'euros en pèrdues; a la de Castelló, més de 91, i a la d’Alacant, 76.

RedactaVeu / València



La Unió de Llauradors estima que el temporal de pluges fortes i continuades, amb inundacions a algunes zones, del passat mes de desembre, acompanyat de vent i, fins i tot, de pedra, ha deixat unes pèrdues directes al camp valencià que s'acosten als 320 milions d'euros. La Unió puntualitza que en aquesta quantia no es contemplen una altra sèrie de pèrdues indirectes “que sens dubte s'han produït o es produiran”.



A aquesta xifra cal sumar la quantitat de més de 250 milions d'euros estimada ja en el seu moment per La Unió pels efectes de la greu sequera i la d'altres adversitats climatològiques com, per exemple, la pedra de finals de setembre, que va causar pèrdues d’uns 12 milions d'euros. Tot plegat ha provocat que l'any 2016 siga “molt nefast” per als llauradors valencians.



Un any “nefast”: 700M€ en pèrdues en 2016



“Podríem estar parlant en conjunt d'unes pèrdues climatològiques de prop de 700 milions d'euros, ja que s'ha passat d'un període d'extrema sequera a episodis de temporals”, resumeix La Unió, que destaca que el més greu de 2016 van ser les pluges de desembre, fonamentalment en el període comprès entre el 16 i el 19, “on es van veure afectades més de 140.000 hectàrees de cultiu −quasi 76.000 a les comarques de la demarcació de València, més de 39.000 a les d’Alacant i més de 32.000 a les Castelló−. Per demarcacions, a València es comptabilitzen pèrdues per un valor de 151 milions d'euros aproximadament, mentre que a Castelló es parla de 91 milions i, a Alacant, de més de 76 milions d'euros.



Cítrics, hortalisses, caquis, olivar i raïm



El cultiu amb major nombre de pèrdues és el dels cítrics, amb més de 201 milions d'euros; seguit de les hortalisses, amb 70,4 milions; el caqui, amb 21,7; l’olivar, amb 20,5, o el raïm de taula, amb 3,8 milions d'euros.



La Unió ha valorat positivament que tant el Govern d'Espanya com la Generalitat Valenciana han reaccionat “ràpidament” anunciant una línia d'ajudes, encara que dirigides a la reparació de les infraestructures fortament afectades pels temporals, si bé alerta que “no s'ha establert cap mesura per a compensar directament els llauradors i ramaders afectats”.



En aquest sentit, aquesta organització agrària reclama suport perquè puguen recuperar la seua capacitat productiva, que s'ha vist greument afectada pels danys patits en les seues explotacions i ja s'avança una elevada pèrdua de renda.



Paquet de mesures proposades



D'aquesta manera, La Unió ha proposat un paquet de mesures a les dues administracions, algunes de competència estatal i altres d’autonòmica, que podrien servir als afectats per a superar aquest episodi climatològic que tants danys els han causat. Entre elles destaquen les següents:

Impulsar la declaració institucional de les Corts Valencianes de suport al sector i reivindicar més inversió en infraestructures agràries. A aquesta reivindicació s'haurien d'adherir diputacions provincials i ajuntaments.



Concessió d'ajudes d'Estat: 15.000 € per empresa agrària en tres anys. Reglament (UE) número 1408/2013 de la Comissió de 18 desembre 2013. Reducció del mòdul en l'IRPF per a produccions i zones afectades. Condonació del pagament de l'Impost de Béns Immobles de les parcel·les conreades. En tractar-se d'un tribut local, se sol·licita que la pèrdua d'ingressos dels ajuntaments i diputacions provincials siga compensada amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat. Bonificació del 50% de les quotes de la Seguretat Social durant vuit mesos. Taxació de l’assegurança d’indemnització del dany real en parcel·la en funció de les exigències comercials, independentment de la franquícia establida. És a dir, que s'indemnitze el 100% del dany real. Establiment de préstecs amb interès subvencionat per als afectats. Subvenció dels productes fungicides usats per a evitar danys addicionals en producció i plantació.