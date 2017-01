Comença l'any amb trens plens de gent amuntegada al Maestrat

Dimarts, 3 de gener de 2017 a les 00:00h

Compromís pregunta de nou al Senat per les previsions de l'organisme públic per atallar aquesta disfunció i falta de freqüències



RedactaVeu / Madrid.



Nombrosos usuaris del tren Regional 14304 amb destinació València van haver de viatjar el primer dia de l'any des del nord de la demarcació fins a Castelló de la Plana asseguts a terra, ja que no quedaven seients per poder viatjar còmodament, tal com explica en un comunicat el senador de Compromís al Senat, Jordi Navarrete. "No és la millor manera de viatjar en un tren que supera les dues hores en connectar poblacions de rellevància com Vinaròs, Benicarló-Peníscola i la capital", ha assenyalat Navarrete.



La coalició continua argumentat que aquesta situació se suma a les queixes de nombrosos estudiants universitaris i treballadors que viatgen els diumenges cap als seus punts d'estudi o treball a València o Castelló, que denuncien el mateix: la falta de trens, l'amuntegament i la mala planificació amb pocs vagons i freqüència.





Foto: Compromís Senat.



"Renfe Operadora no sembla que estiga prestant el servei que demanda la societat i són freqüents les escenes de combois plens de gent, usuaris asseguts a terra i un servei nefast i amb una absència d'horaris i freqüències, tal com ens denuncien molts estudiants universitaris i altres usuaris d'aquest servei", ha afegit Navarrete.



Compromís recorda al comunicat que de res ha servit que Rajoy seguisca al Govern, davant les il·luses il·lusions d'alguns representants polítics que auguraven que els rodalies arribarien de la mà del PP. "Tampoc sembla que els representants electes castellonencs en la comissió de Foment del Congrés estiguen obtenint grans rèdits i tot el que s’executa, com el tercer carril o el pseudoAve sona a nyap, mentre s'oblida la planificació del Corredor i els serveis bàsics i essencials que utilitza la gent normal", assenyala el senador de Compromís.



Preguntes registrades



La coalició ha realitzat desenes de preguntes sobre el servei de rodalies al País Valencià i la millora en el servei a moltes comarques i ara n'ha registrat tres més: “Tenen previst atendre la petició de crear un nucli de Rodalies a Castelló que possibilite la millora en les freqüències amb el Maestrat (Castelló) i sud de Tarragona?”, “Per quins motius els trens regionals presten el servei amb tan pocs vagons, obligant a la gent a viatjar amuntegada i en males condicions?” i “Quines previsions tenen de prestar un millor servei un cop arrenquen les classes després del període nadalenc?”.





