Fiasco per a Bonig: Fiscalia arxiva la denúncia del PP pel finançament de Compromís

Els populars van acusar els nacionalistes d’un presumpte delicte d'apropiació indeguda de fons electorals i d’un delicte electoral per falsejament comptable

Redactaveu / EP / València.



La Fiscalia Provincial de València ha decidit arxivar les diligències de recerca penal obertes pel finançament de Compromís arran d'una denúncia del PP valencià en la qual aquesta formació qüestionava la destinació de fons electorals i les seues fonts d'ingressos en les eleccions municipals celebrades al maig de 2015, segons han confirmat a Europa Press fonts coneixedores de la decisió.



El PP valencià va presentar una denúncia el passat 5 d'octubre contra la formació política Bloc-Iniciativa-Verds: Compromís per un presumpte delicte d'apropiació indeguda de fons electorals i un altre delicte electoral per falsejament comptable.



En el moment en què es va conèixer l'obertura de les diligències de recerca, a la fi d'octubre, el portaveu de Compromís a les Corts Valencianes, Fran Ferri, qualificava la decisió de "tràmit per a demanar informació" i defensava que el Tribunal de Comptes no veia cap problema amb els comptes de Compromís. "La millor mostra és que no es redueix la subvenció que se'ns atorga", argumentava.



La denúncia del PP se sustentava en un informe del Tribunal de Comptes en el qual, segons els populars, es posaven de manifest "una sèrie d'irregularitats". Entre elles, alertava que s'havien pagat despeses de naturalesa no electoral per import de 159.337,66 euros, dels quals 64.213,90 corresponien a despeses per operacions ordinàries i 95.123,76 euros a despeses per enviaments de propaganda electoral.



Així mateix, indicava que s'havien realitzat pagaments fóra del termini de 90 dies per import de 3.017,16 euros i assenyalava que existia un saldo insuficient en el compte bancari electoral amb el qual fer front al deute amb proveïdors que estava pendent de pagament i que ascendia a 789.194,66 euros.



A més, s'apreciava −tal com arreplega la denúncia− que els recursos declarats −396.503,45 euros− eren "sens dubte insuficients" per fer front a la despesa electoral declarada −1.280.965,86 euros−, per la qual cosa estimen que han hagut emprar altres recursos no declarats per al pagament de les despeses de la campanya electoral.



El PP valencià, respecte dels fets, deia que s'havien destinat fons electorals, percebuts com a subvenció o com a aportacions, al pagament de despeses que no tenen naturalesa electoral. A més, agregaven que la comptabilitat electoral no arreplegava la manera com s'havien pagat els prop de 800.000 euros que es declaren com a pendents de pagament a proveïdors, i que tot s’havia fet "ocultant la procedència dels fons destinats a tal fi i impedint que el Tribunal de Comptes puga fiscalitzar si tals recursos tenen una procedència lícita d'acord amb la llei".