Més de 166.000 persones visiten la balconada de l'Ajuntament en 2016

València.



Un total de 166.623 persones han visitat la balconada principal de l'Ajuntament de València al llarg de 2016 després que fóra obert a la ciutadania al començament del mandat del nou equip de govern que conformen Compromís, PSPV i València en Comú.



El consistori, que ha recordat en un comunicat que va ser al juny de 2015 quan es van obrir les dependències municipals a la ciutadania i els visitants, ha indicat que aquesta decisió ha fet també incrementar el nombre de visites al Museu, Hemicicle i Saló de Cristall de l'Ajuntament.



El mes de 2016 que va registrar més visites va ser octubre, amb 22.635; seguit del passat mes de desembre, amb 18.159, i maig, amb 17.243. Al març el número de visites va ascendir fins a 5.912, menys que la resta de mesos perquè van ser restringides amb motiu de les mascletades del calendari faller.



L'accés a les dependències municipals es realitza des de la porta principal, a la plaça de l'Ajuntament. A més, aquesta entrada dirigeix a altres espais com el Museu Històric Municipal, l'Hemicicle o el Saló de Cristall. Totes les visites són d'accés lliure.



Pel que fa al perfil dels visitants, el consistori ha indicat que "és molt divers", des de "famílies, joves, majors, turistes", fins a "persones procedents de localitats properes". L'Ajuntament ha destacat que s'ha disposat d’una rampa d'accés a la balconada per a persones amb mobilitat reduïda i per a carrets de bebè.



La porta principal de l'Ajuntament de València roman oberta de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores, com va establir l'alcalde, Joan Ribó, des de la seua presa de possessió perquè l'Ajuntament siga una institució amb "parets de cristall", ha ressaltat l'administració municipal.