La cavalcada de Reis de València tindrà forma de programa de televisió

Dimecres, 4 de gener de 2017 a les 00:00h

Promet ser “molt diferent al que estem acostumats” i “un punt d'inflexió”, ja que està plantejada amb forma de programa televisiu i la balconada de l'Ajuntament del cap i casal serà el plató

La cavalcada dels Reis Mags d’Orient de València comptarà amb 30 carrosses, 15 grups d'animació i huit bandes de música i repartirà un total de 10.000 caramels. Les sis seccions diferents tracten enguany de teatralitzar el món de fantasia de l'arribada dels Reis perquè siga “molt més atractiva i molt més màgica”. Ha sigut dissenyada com un programa de televisió, amb narració en directe, i es podrà seguir en directe a través de les xarxes socials.

RedactaVeu / València



Un total de 30 carrosses, el triple de grups d'animació que l'any passat, música de bandes en directe, banderoles, gegants i cabuts i joguets i focs piromusicals. Tot això concebut com un espectacle a un plató de televisió. Aquestes són les claus de la cavalcada de Reis d'enguany, que ha sigut dissenyada com una representació unitària pensada per donar resposta a la il·lusió de xiquets i xiquetes i per reforçar l'oferta festiva i cultural del Nadal a València.







A més, desfilaran 30 carrosses, 15 grups d'animació i vuit bandes de música i hi haurà més caramels que en l'última edició, amb un total de 10.000, que seran repartits per l'Ajuntament i la resta de col·laboradors, mentre que el pressupost de la desfilada ascendeix des dels 142.000 euros de l'any passat als 150.000 d'aquesta edició. La cavalcada de Reis triplica els grups d’animació i inclou un espectacle piromusical.



“Aquesta és la cavalcada de Reis que València es mereix, una cavalcada a l'altura de la il·lusió dels xiquets i les xiquetes de València”, segons Fuset , per a qui les novetats de la proposta festiva del pròxim 5 de gener omplirà de colorit els carrers de la ciutat. “Puc assegurar que serà un èxit, que estarà a l'altura d’allò que València es mereix i que marcarà un punt d'inflexió”.



Fuset ha donat a conèixer el disseny de la cavalcada, acompanyat per Sergi Heredia, de la companyia teatral La Fam, que coordina tota la producció. Tal com han explicat, la cavalcada es desenvoluparà en 6 seccions temàtiques: obertura, col·laboradors reials, invitats, història bíblica, Reis Mags i regals. A més, es podrà gaudir d'una animació a la plaça de l'Ajuntament per amenitzar l'espera de la comitiva.



Entre les novetats més destacades d'aquesta edició organitzada per l'



La cavalcada arrancarà, com és habitual, des del passeig de l'Albereda a les 18.00 hores, encara que abans tindrà lloc l'habitual recepció als Reis Mags a la seua arribada al Port de València. La desfilada passarà pel tradicional Pont de l'Exposició, la Porta de la Mar, els carrers dels Generals Palanca, de General Tovar, de la Pau i de Sant Vicent, fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. Un total de 30 carrosses, 8 bandes de música i 15 grups teatrals, en la seua majoria valencians, protagonitzaran la desfilada. Si bé mantindrà el seu recorregut habitual, “promet ser molt diferent al que estem acostumats” i un “punt d'inflexió”, ja que estarà plantejada amb "forma de programa de televisió" i la balconada municipal serà el plató, segons el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset. El coordinador de l'esdeveniment, Sergi Heredia, de la companyia teatral La Fam, apunta que el recorregut comptarà amb fins a sis seccions diferents i que han tractat de “teatralitzar el món de fantasia de l'arribada dels Reis” perquè siga “molt més atractiu i molt més màgic”. Com a exemple, a més de l'increment de grups de dramatització i animació, s’incorporaran elements nous com una cigonya de 6 metres, que arribarà volant, o les cartes gegants que acompanyaran el carter reial.A més, desfilaran 30 carrosses, 15 grups d'animació i vuit bandes de música i hi haurà més caramels que en l'última edició, amb un total de 10.000, que seran repartits per l'Ajuntament i la resta de col·laboradors, mentre que el pressupost de la desfilada ascendeix des dels 142.000 euros de l'any passat als 150.000 d'aquesta edició. La cavalcada de Reis triplica els grups d’animació i inclou un espectacle piromusical.“Aquesta és la cavalcada de Reis que València es mereix, una cavalcada a l'altura de la il·lusió dels xiquets i les xiquetes de València”, segons Fuset , per a qui les novetats de la proposta festiva del pròxim 5 de gener omplirà de colorit els carrers de la ciutat. “Puc assegurar que serà un èxit, que estarà a l'altura d’allò que València es mereix i que marcarà un punt d'inflexió”.Fuset ha donat a conèixer el disseny de la cavalcada, acompanyat per Sergi Heredia, de la companyia teatral La Fam, que coordina tota la producció. Tal com han explicat, la cavalcada es desenvoluparà en 6 seccions temàtiques: obertura, col·laboradors reials, invitats, història bíblica, Reis Mags i regals. A més, es podrà gaudir d'una animació a la plaça de l'Ajuntament per amenitzar l'espera de la comitiva.Entre les novetats més destacades d'aquesta edició organitzada per l' Ajuntament de València estan la incorporació de les figures de cabuts, obra dels artistes fallers Ceballos i Sanabria, la carrossa l'Estrela d'Orient, l'increment dels grups d'animació, que es multipliquen per tres, o la presència com a locutor de la presentadora Carme Juan i el contacontes Carlos Cano, que aniran narrant el desenvolupament de la comitiva des del balcó municipal. De fet, la plaça s'ambientarà de manera especial per a la recepció dels Reis Mags: s'instal·laran banderoles i cartells específicament dissenyats per a l'ocasió per la firma Nou Estudi, amb la llegenda Cavalcada Reis Mags d'Orient València.La cavalcada arrancarà, com és habitual, des del passeig de l'Albereda a les 18.00 hores, encara que abans tindrà lloc l'habitual recepció als Reis Mags a la seua arribada al Port de València. La desfilada passarà pel tradicional Pont de l'Exposició, la Porta de la Mar, els carrers dels Generals Palanca, de General Tovar, de la Pau i de Sant Vicent, fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. Un total de 30 carrosses, 8 bandes de música i 15 grups teatrals, en la seua majoria valencians, protagonitzaran la desfilada.



GettyImages. Reis Mags d'Orient.

Estructura



La desfilada començarà amb un seguici d'obertura format per la Policia Local amb uniforme de gala i el ball dels cabuts i gegants, per al qual s'utilitzaran dos dels gegants de la ciutat, Na Violant i Jaume I, juntament amb els cabuts que representaran 8 personatges il·lustres de la història valenciana.



Després d'aquest seguici, aniran els col·laboradors de l'arribada reial: les entitats falleres i les associacions ciutadanes; a més de les empreses patrocinadores les quals, enguany, participen per mitjà d'un conveni de col·laboració pel qual cada una aporta 1.000 euros que es dediquen a sufragar la presència de grups d'animació, ja que “entenem la cavalcada com un espectacle d'il·lusió per a xiquets i xiquetes, i no un desfilada publicitària”, segons fonts municipals.



La tercera part són els invitats reials: clubs esportius, ONGs i les falleres majors i corts d'honor 2016. I, a continuació, arribarà la història bíblica, amb Herodes i els Innocents; l’Ángel Anunciador; l'Estrela d'Orient, il·luminada i amb estètica ‘retrofuturista’; el missatger reial; vehicles de Correos i Bombers; a Mare de Déu, Sant Josep i l’infant Jesús”.



Tot seguit, els reis Melcior, Gaspar i Baltasar i les seues ostentacions respectives, que seran extenses i personalitzades per a cada un d'ells. Melcior anirà de blau; Gaspar, de roig, i Baltasar, de verd. Després dels Reis serà el torn dels regals, que vindran en camions custodiats pels patges reials. La quantitat de caramels que es repartirà entre els xiquets i xiquetes també s'ha augmentat fins als 3.000 quilos (l’any passat hi van haver 2.000). Si se suma a aquest total, els caramels que aportaran la resta de col·laboradors, seran 10.000 els quilos de caramels a repartir, tots ells sense gluten.



Pólvora amb música de la banda municipal en directe



Els que esperen l'arribada dels Reis a la plaça de l'Ajuntament podran distraure’s mentre esperen l’arribada de la cavalcada amb les actuacions dels grups Pop Corn i Maduixa Teatre. I enguany hi haurà un nou element: la pólvora i la pirotècnia, a càrrec de l'empresa Pirotécnia Peñarroja, que oferirà un espectacle piromusical en els moments finals de la desfilada al ritme de l’Adeste fideles, que interpretarà en directe la Banda Municipal de València. També hi haurà efectes pirotècnics en la recepció dels Reis Mags i so i il·luminació extra en tota la plaça.



Des de l'organització, s'ha tingut també en compte la difusió de tot l'espectacle, per la qual cosa s'ha previst que hi haja realització audiovisual. L’objectiu és que la gent puga seguir la cavalcada des de les seues cases i per això es facilitarà senyal en directe a través de xarxes socials i a totes les televisions, locals o estatals, que vulguen realitzar la connexió.





La desfilada començarà amb un seguici d'obertura format per la Policia Local amb uniforme de gala i el ball dels cabuts i gegants, per al qual s'utilitzaran dos dels gegants de la ciutat, Na Violant i Jaume I, juntament amb els cabuts que representaran 8 personatges il·lustres de la història valenciana.Després d'aquest seguici, aniran els col·laboradors de l'arribada reial: les entitats falleres i les associacions ciutadanes; a més de les empreses patrocinadores les quals, enguany, participen per mitjà d'un conveni de col·laboració pel qual cada una aporta 1.000 euros que es dediquen a sufragar la presència de grups d'animació, ja que “entenem la cavalcada com un espectacle d'il·lusió per a xiquets i xiquetes, i no un desfilada publicitària”, segons fonts municipals.La tercera part són els invitats reials: clubs esportius, ONGs i les falleres majors i corts d'honor 2016. I, a continuació, arribarà la història bíblica, amb Herodes i els Innocents; l’Ángel Anunciador; l'Estrela d'Orient, il·luminada i amb estètica ‘retrofuturista’; el missatger reial; vehicles de Correos i Bombers; a Mare de Déu, Sant Josep i l’infant Jesús”.Tot seguit, els reis Melcior, Gaspar i Baltasar i les seues ostentacions respectives, que seran extenses i personalitzades per a cada un d'ells. Melcior anirà de blau; Gaspar, de roig, i Baltasar, de verd. Després dels Reis serà el torn dels regals, que vindran en camions custodiats pels patges reials. La quantitat de caramels que es repartirà entre els xiquets i xiquetes també s'ha augmentat fins als 3.000 quilos (l’any passat hi van haver 2.000). Si se suma a aquest total, els caramels que aportaran la resta de col·laboradors, seran 10.000 els quilos de caramels a repartir, tots ells sense gluten.Els que esperen l'arribada dels Reis a la plaça de l'Ajuntament podran distraure’s mentre esperen l’arribada de la cavalcada amb les actuacions dels grups Pop Corn i Maduixa Teatre. I enguany hi haurà un nou element: la pólvora i la pirotècnia, a càrrec de l'empresa Pirotécnia Peñarroja, que oferirà un espectacle piromusical en els moments finals de la desfilada al ritme de l’Adeste fideles, que interpretarà en directe la Banda Municipal de València. També hi haurà efectes pirotècnics en la recepció dels Reis Mags i so i il·luminació extra en tota la plaça.Des de l'organització, s'ha tingut també en compte la difusió de tot l'espectacle, per la qual cosa s'ha previst que hi haja realització audiovisual. L’objectiu és que la gent puga seguir la cavalcada des de les seues cases i per això es facilitarà senyal en directe a través de xarxes socials i a totes les televisions, locals o estatals, que vulguen realitzar la connexió.