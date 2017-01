Ampli suport de responsables del PSPV-PSOE al govern d'Almoradí

Dilluns, 2 de gener de 2017 a les 17:15h

L'alcalde d'Almoradí, Jaime Pérez Pacheco, i l'equip de govern format pel Partit Socialista i Esquerra Unida, han rebut aquest dilluns el suport de les direccions comarcal, provincial i autonòmica del PSPV-PSOE després de la moció de censura registrada pel Partit Popular i Ciudadanos al municipi d'Almoradí.Entre els assistents a aquesta trobada de suport públic efectuada a les portes del consistori d'Almoradí es trobaven l'actual alcalde, Jaime Pérez Pacheco; el responsable del PSPV-PSOE a la comarca de la Vega Baixa, Manuel Pineda; la secretària d'organització del partit en la província, Toñi Serna, i la sotssecretària de política autonòmica del PSPV-PSOE, Ana Barceló. A més, ha comptat amb la presència de la immensa majoria d'alcaldes, alcaldesses i portaveus del Partit Socialista de la comarca de la Vega Baixa.El primer a iniciar les intervencions ha sigut l’alcalde, qui ha acusat C’S i PP de presentar la moció de censura “sense argumentacions clares en positiu per al municipi”. “Ens acusen d’ingovernabilitat i paràlisi, les quals coses desmentisc; no és cert. Almoradí funciona i prospera”, ha afirmat Pérez Pacheco, qui ha insistit que, des de l'equip de govern format pel PSPV-PSOE i Esquerra Unida “hem seguit treballant en la línia de fer-ho tan bé com siga possible perquè Almoradí siga un poble rellevant i de progrés”.Segons l’alcalde, no sols no s'ha paralitzat res, sinó que el PP i C’s “han anat constantment bloquejant accions d'aquest municipi”, alhora que ha assegurat que “el que van a fer no és bo per al poble”. Finalment, Pérez Pacheco ha recordat que un dels punts de l'acord que al principi de mandat es va posar sobre la taula per a la constitució de l'equip de govern va ser que no hi haguera imputats “i ara mateix la que volen que siga alcaldessa serà investigada per un presumpte cas de malversació i prevaricació”.Ana Barceló, sotssecretària de política autonòmica del PSPV-PSOE, ha mostrat el suport del PSPV-PSOE a l'alcalde i al conjunt de l'equip de govern “sobretot perquè els arguments donats per C’s i PP són totalment febles, l'única cosa que persegueixen és contraure un matrimoni de conveniència per als dos partits, no de conveniència per a la ciutat d'Almoradí”. Barceló ha recordat que el 2016 s'ha tancat amb uns nivells de corrupció al País Valencià de “saturació” per tots els anys de govern del PP. És per açò que la dirigent socialista no entén com Ciudadanos, “que va nàixer com un partit que volia excloure de la vida política els protagonistes d'ella, ara estan facilitant la seua entrada”.Segons Barceló, C’s “té un problema, ha de saber què vol ser de major, perquè fins ara està demostrant que no sap el que vol, vol una cosa i la contrària. Que ho diguen clarament: on estan, on volen estar i quina part de l'ètica volen defensar”, ha insistit.De la direcció provincial, ha estat present la secretària d'organització del PSPV-PSOE a Alacant, Toñi Serna. Serna ha afirmat que, en el cas de C’s, “encara tenen temps per reflexionar” i ha volgut deixar ben clar que des del PSPV-PSOE “anem a seguir donant suport a tots els ajuntaments i a tots els equips de govern de progrés que s'han constituït de manera legítima”.Per la seua banda, l'actual secretari general del PSPV-PSOE a la comarca de la Vega Baixa, Manuel Pineda, ha insistit en la falta de “raons i de credibilitat”. En relació a la roda de premsa oferida per PP i Ciutadans per defensar la moció de censura en la qual van dir que hi havia una proposta sobre una ubicació a Almoradí d'una planta de residus, ha assenyalat, com a president del consorci, que en cap moment ha rebut cap proposta seriosa, amb consens social i polític per a la ubicació d'aquest tipus de plantes, “per la qual cosa totes les causes que addueixen per a la moció són falses”, ha afirmat.