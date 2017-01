La UV es manté en la 1a posició estatal en sostenibilitat i medi ambient

Dilluns, 9 de gener de 2017 a les 10:00h

La Universitat de València es manté com la primera de les universitats espanyoles en l’indicador d’educació referit a sostenibilitat i medi ambient, segons la setena edició del ‘GreenMetric Ranking of World Universities’ de la Universitat d’Indonèsia. La institució acadèmica ocupa, a més, la vint-i-vuitena posició en la classificació mundial, un rànquing en què participen 516 centres d’ensenyament superior de 74 països.A escala mundial, la Universitat de València ha passat de la posició 152 en l’any 2015, a la 28 en 2016. Pel que fa a l'indicador d'educació, a nivell mundial ocupa la 6a posició i es manté en la primera posició de les universitats espanyoles. A més de la millora aconseguida a escala mundial, cal tenir en compte que aquesta s'ha produït en un context en què el nombre d’universitats avaluades ha augmentat de 407 de 65 països a 516 de 74 països en l’últim període analitzat.‘GreenMetric Ranking of World Universities’ de la Universitat d’Indonèsia és la primera i única classificació que mesura els esforços de les universitats envers la sostenibilitat ambiental i les polítiques de gestió respectuoses amb el medi ambient i té l’objectiu de contribuir a augmentar el coneixement sobre el desenvolupament sostenible i la protecció del medi ambient en la societat. El rànquing estableix sis categories d’indicadors i atorga a cada una un pes percentual per determinar la posició en la classificació global: educació (18%), infraestructures (15%), energia i canvi climàtic (21%), gestió de residus (18%), ús de l’aigua (10%) i transports (18%).A escala mundial, la Universitat de Califòrnia Davis dels Estats Units ocupa la primera posició, seguida de la Universitat de Nottingham del Regne Unit i de la Universitat Wageningen dels Països Baixos.Respecte a l’indicador d’educació, la metodologia ha valorat en cada centre el respecte al medi ambient i la sostenibilitat a través dels curs oferts, els fons dedicats a la recerca, el nombre de publicacions i també el d’esdeveniments acadèmics, la quantitat d’organitzacions d’estudiants i l’existència d’un lloc web de sostenibilitat.Més informació en aquest enllaç