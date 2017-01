Satisfacció a la UPV de Gandia per la campanya contra la discriminació per sexe

Divendres, 6 de gener de 2017 a les 00:00h

‘El joguet no té gènere’ és el nom de la campanya creada per 10 alumnes del Campus de la UPV a Gandia i impulsada per la Generalitat

Al Campus de la UPV de Gandia afirmen sentir-se "molt satisfets” per la qualitat del treball de l'alumnat.



RedactaVeu / València



Un total de 10 estudiants de la Universitat Politècnica de València (UPV) −Rosa Adrià Llopis, Rafa Porta, Sara Barber García, Lara Tomàs Villagrasa, Ana Lacruz, Yasmine Hairech, María Pérez-Cejuela, Joan Albero, Andrea Homsani, Begoña Garrido i Ángela Revertson− han sigut els creadors de la campanya nadalenca "El joguet no té gènere", impulsada per la Generalitat Valenciana amb l’objectiu de conscienciar i contribuir a evitar la diferenciació entre xiquets i xiquetes a l'hora de la compra de joguets i promoure que aquesta es duga a terme considerant les seues preferències personals.



Alumnes del Grau de Comunicació Audiovisual



El treball, realitzat per alumnes del Grau en Comunicació Audiovisual del campus de Gandia de la UPV, va ser presentat per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i aquest Nadal s’ha pogut veure en televisió, xarxes socials, mitjans de comunicació digitals i transports públics valencians.





El vídeo original va sorgir com a resultat d'un projecte transversal de segon curs, com explica Ana Lacruz: “Sempre fem treballs amb contingut social. Teníem contacte amb Lambda i els vam oferir fer un anunci audiovisual de contingut educatiu”.



Subtitulació i adaptació a diferents formats



Aquest estiu, Lambda −col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals− els va proposar utilitzar el projecte com a campanya de Nadal i la Generalitat Valenciana s'hi va involucrar, motiu pel qual, amb la finalitat d'adaptar-lo als diferents formats i, a més, de subtitular-lo, els estudiants van realitzar tres versions diferents: per a televisió, per a pantalles en mitjans de transport i per a xarxes socials. Al seu torn, van dur a terme el disseny d'un cartell per a tanques publicitàries del metro i anuncis destinats a diferents mitjans de comunicació.





El centre, molt satisfet amb la qualitat del treball



En l'actualitat, els estudiants es troben cursant quart del Grau en Comunicació Audiovisual al campus de Gandia, el responsable de promoció i professor dels estudiants del qual, Josep Àngel Mas, afirma que al centre es troben "molt satisfets per la qualitat del treball de l'alumnat".



En el citat grau, els estudiants realitzen un treball transversal cada quadrimestre, en el qual posen en pràctica els coneixements adquirits durant aquests mesos. Aquests projectes estan tutoritzats pels seus professors, que finalment els avaluen després d'haver-los donat les indicacions pertinents per millorar la seua execució.





