Un guàrdia civil al tinent d’alcalde de Gata: ‘Háblanos en español’

Dimarts, 3 de gener de 2017 a les 11:00h

Jaume Monfort i Signes, secretari general de Podem Gata, tinent d’alcalde del municipi de la Marina Alta i regidor de Desenvolupament Urbà Sostenible ha fet arribar a la nostra redacció un nou cas de suposada discriminació lingüística que ateny el regidor i la benemèrita.Monfort remunta els fets al passat 6 de desembre (de 2016) quan “de matí estava esmorzant amb la meua família a una cafeteria de Gata. Al lloc va arribar una patrulla de la Guàrdia Civil i va estacionar el seu vehicle en una cantonada on l'aparcament està prohibit i clarament indicat, ja que l'estacionament en eixe punt dificulta el trànsit de la resta de vehicles. Com a regidor de Desenvolupament Urbà Sostenible, vaig considerar oportú indicar-los la seua acció antireglamentària. Em vaig expressar en la meua llengua natural, el valencià, demanant-los que canviaren el seu vehicle a alguna de les places disponibles. La seua resposta va ser: ‘Háblanos en español. La Constitución no nos obliga a que te entendamos en valenciano’. Els vaig respondre que considerava que m'havia comportat de forma totalment correcta i vaig tornar amb la meua família”, relata en el seu comunicat i ha confirmat telefònicament el regidor a aquest diari que s’ha posat en contacte amb ell.No obstant això, afegeix Monfort que després de l’advertiment del regidor, “un dels agents va eixir de l'establiment i va canviar d'ubicació el vehicle. Després va tornar a la cafeteria i es va dirigir a mi dient: “ya estarà contento el señor”. Jo li vaig demanar que corregira el seu to, a la qual cosa em va respondre que parlara amb el seu sergent. Li vaig demanar, ja en castellà, el seu número d'agent per notificar una queixa. Aleshores, l'altre guàrdia civil va procedir a demanar-me el meu document d'identitat”.“Davant l'escàndol generat a l'establiment, els guàrdies civils van justificar la identificació per falta de respecte a l'autoritat perquè ‘nos está hablando en valenciano’ ”, apunta.Monfort afegeix a La Veu que posteriorment es posà en contacte telefònicament amb el sergent de la Guàrdia Civil, “i es va manifestar en els mateixos termes que els agents”, es lamenta. “Vaig contactar amb el sergent de la Guàrdia Civil per explicar-li l'incident. Davant el relat, la reacció del sergent va ser respondre'm: “No tienes razón, estamos en España y se habla español””.Fet i fet, el que “m’ha mogut a fer públic l’incident ha estat que posteriorment (als fets) la Guàrdia Civil havia fet un informe intern, al qual, com és intern, no he pogut accedir” explica a aquest diari. “Fou la setmana passada” quan s’assabentà que la Guàrdia Civil “hauria redactat una nota interna sobre l'incident”, per la qual cosa “he considerat oportú fer-ho públic per denunciar un cas de discriminació dels valencianoparlants a la nostra terra”.Segons apunta finalment, Monfort es posà immediatament en contacte amb les Corts Valencianes per denunciar aquests fets “em van atendre i es posaren en contacte amb mi des de la Direcció General de Política Lingüística, els quals em van donar la raó i em feren saber que es tornarien a posar en contacte amb mi després d’aquestes festes”.En el moment de redactar aquesta informació, aquest diari ha tractat de posar-se en contacte reiteradament amb la Delegació del govern espanyol al País Valencià, però a hores d’ara no han agafat el telèfon.